Уламки ворожої російської ракети пошкодили газопровід та приватні будинки у Миргородському районі на Полтавщині, є постраждалі, повідомила Полтавська ОВА.

На Полтавщині двоє постраждалих, серед них дитина

“Вночі ворог атакував Полтавщину. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу”, - сказано в повідомленні.

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Також пошкоджено 2 приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.

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Нагадуємо, що у ніч на 28 лютого росіяни атакували Україну 208 БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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ЗСУ відбивають штурми ворожих військ на декількох напрямках. Прем’єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради. РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України.

Як повідомляють Повітряні сили, станом на 10:00 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Харківській, Сумській, Київській, Чернігівській та Одеській областях.

Ракетний удар відбувся по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України. До відбиття ракетної атаки було залучено винищувальну авіацію, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Французькі винищувачі, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина та Полтавщина.

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