Колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан звинуватив президента Дональда Трампа у використанні тактики тиску на Україну шляхом можливого припинення обміну розвідувальною інформацією між Вашингтоном та Києвом.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан обурений діями Трампа

Про це повідомляє The Huffington Post.

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«Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід... коли розвідка США була зупинена з політичною метою, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, виконувати побажання адміністрації», – сказав він.

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За його словами, це може спричинити катастрофічні наслідки на полі бою, якщо так залишиться в силі протягом тривалого часу.

«Я розглядаю це більше як тактику тиску і вимагання. Якщо ви забираєте це, ви дійсно послаблюєте українські служби», - вважає ексдиректор ЦРУ.

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В інтерв’ю бельгійському державному мовнику RTBF Бреннан назвав такий крок “абсолютно безпрецедентним”, який може мати “руйнівні наслідки” для України. Він зазначив, що за його майже 35-річний досвід роботи в розвідці США він ніколи не бачив, щоб розвідувальна інформація використовувалася як політичний інструмент для примусу партнера, такого як Україна, виконувати побажання адміністрації.

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Бреннан підкреслив, що втрата доступу до американських розвідданих може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо така ситуація збережеться протягом тривалого часу. Він також зазначив, що європейські країни не мають можливостей надавати той тип розвідувальної інформації, який надають США, і що позбавлення України цієї підтримки суттєво послабить її обороноздатність.

Як повідомлялося раніше, адміністрація президента Трампа розглядає можливість скорочення обміну розвідувальною інформацією з членами НАТО, що викликає занепокоєння щодо потенційних наслідків для України та інших союзників.

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