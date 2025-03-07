Кабінет Міністрів України виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів відновлення в 12 областях, а також 5,2 мільярда гривень на пілотний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Тим часом за підрахунками уряду України та Світового банку, у 2025 році проєкти відновлення в країні потребуватимуть фінансування у розмірі $17,3 млрд, з яких $7 млрд вже акумульовані.
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“Сьогодні ми ухвалюємо ряд рішень, що пришвидшать відбудову наших громад. В межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком ми виділяємо 5 мільярдів гривень на проєкти відновлення в 12 областях.
Це 150 проєктів, серед яких ремонти і будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, а також відновлення водопостачання і підвищення енергоефективності”, – зазначив Шмигаль під час засідання уряду у п’ятницю.
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Крім того, уряд виділяє 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт з комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянки на Київщині, Тростянця на Сумщині, Циркунів на Харківщині, Посад-Покровського на Херсонщині та Ягідного на Чернігівщині.
Ці кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт і будівництво нового житла в цих громадах, відновлення та модернізацію тепло-, газо- та водопостачання, а також реконструкцію транспортної та соціальної інфраструктури.