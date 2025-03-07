Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні запропонувала надати Україні такі ж гарантії безпеки, як і країнам-членам НАТО, навіть без її формального членства в Альянсі.

Італія хоче поширити колективну оборону НАТО на Україну

Вона запропонувала поширити на Україну статтю 5 Статуту НАТО, яка зобов’язує країни-члени захищати одна одну. В такому разі напад на Україну вважатиметься нападом на весь Альянс.

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Мелоні вважає, що такий крок забезпечив би надійну і довгострокову безпеку для України: «Надання Україні такого ж захисту, який мають країни НАТО, безумовно, було би набагато ефективнішим, хоча це було би чимось відмінним від членства в НАТО», – сказала вона, додавши, що, такий захист був би стабільним і надійним: «Я думаю, що це була б стабільна, тривала і ефективна гарантія безпеки – набагато краща, ніж деякі пропозиції, які я бачила».

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Пропозиція Мелоні полягає в застосуванні принципу колективної оборони НАТО до України без її формального вступу, тобто союзники зможуть захистити Україну, навіть якщо вона не буде членом НАТО.

«Відправка якихось військових контингентів – чи то британських, чи будь-яких інших – є найскладнішим і, можливо, найменш ефективним рішенням. Я говорила про це, повторювала це, а також виключила можливість відправки італійських військ у цьому контексті», – сказала Мелоні журналістам у кулуарах зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі 6 березня.

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Це вперше, коли Мелоні так чітко висловила свою позицію з цього питання. Однак експерти вважають, що її ініціатива навряд чи отримає підтримку з боку США.

Пропозиція Мелоні з’явилася на тлі європейських зусиль на підтримку України, в той час як адміністрація Трампа наполягає на якнайшвидшому завершенні війни. Минулого місяця міністр оборони США Піт Хеґсет заявив, що Україна не стане членом НАТО.

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Після зустрічі лідерів Європейського Союзу президент України Володимир Зеленський подякував їм за наміри посилити військовий потенціал Києва та європейську оборону.

«ППО, зброя та боєприпаси для України, своєчасне постачання, зміцнення українського ОПК, переговори щодо вступу України до ЄС, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та протидії обходу санкцій – усе це було серед наших тем сьогодні, – написав він у Telegram. – Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо».