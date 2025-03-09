У суботу пізно ввечері росіяни вдарили по критичній інфраструктурі у Запоріжжі.

«Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла», - написав одразу керівник ОВА Іван Федоров.

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Обстріли Запоріжжя 8 березня: наслідки

Обласна влада опублікувала кадри з місця обстрілу.

На фото - великий стовп полум’я.

Ліквідація наслідків удару по Запоріжжю. Фото: ОВА

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Який саме об’єкт атакували росіяни - не уточнюється.

«Внаслідок влучання в об’єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу», - згодом додали в ОВА.