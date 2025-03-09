У суботу пізно ввечері росіяни вдарили по критичній інфраструктурі у Запоріжжі.
«Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла», - написав одразу керівник ОВА Іван Федоров.
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Обстріли Запоріжжя 8 березня: наслідки
Обласна влада опублікувала кадри з місця обстрілу.
На фото - великий стовп полум’я.
Який саме об’єкт атакували росіяни - не уточнюється.
«Внаслідок влучання в об’єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу», - згодом додали в ОВА.
Обстріли України день за днем 03-09-2025
Ситуація на Запоріжжі
Протягом доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів області.
З авіації вдарили по Гуляйполю та Чарівному.
З РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку, Щербаки та Преображенку.
Гатили з артилерії та запустили понад три сотні БпЛА різної модифікації.
Пошкоджено більш як 20 квартир, приватних будинків, автомобілів, обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.