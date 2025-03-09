У суботу пізно ввечері росіяни вдарили по критичній інфраструктурі у Запоріжжі

«Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла», - написав одразу керівник ОВА Іван Федоров. 

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Обстріли Запоріжжя 8 березня: наслідки

Обласна влада опублікувала кадри з місця обстрілу. 

На фото - великий стовп полум’я. 

Ліквідація наслідків удару по Запоріжжю. Фото: ОВА

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Який саме об’єкт атакували росіяни - не уточнюється. 

«Внаслідок влучання в об’єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу», - згодом додали в ОВА. 

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Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ситуація на Запоріжжі 

Протягом доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів області. 

З авіації вдарили по Гуляйполю та Чарівному. 

З РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку, Щербаки та Преображенку. 

Гатили з артилерії та запустили понад три сотні БпЛА різної модифікації. 

Наслідки ударів по Запоріжжю. Фото: ОВА

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Пошкоджено більш як 20 квартир, приватних будинків, автомобілів, обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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