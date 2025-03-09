За допомогою спеціальної техніки надзвичайники спустили хрест на землю.

«Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС розповіли, що вдень отримали повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському.

Дехто з вірян почав шукати у цьому символізм та вбачав поганий знак.

Про те, що на церкві у Києво-Печерській лаврі обвалився хрест, напередодні писали у соцмережах.

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Кажуть, зробили це навмисно, аби запобігти його руйнуванню.

У Києво-Печерській пояснили , чому демонтували хрест з купола одного із храмів.

Пізніше у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розповіли, чому демонтували хрест. Там пояснили, що вибухові хвилі та сейсмічні коливання, спричинені російськими обстрілами, непомітно можуть завдавати шкоди архітектурним об’єктам.

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«З метою запобігання подальшому руйнуванню сьогодні (8 березня - ред.) було безпечно демонтовано хрест із Всіхсвятської церкви - пам’ятки архітектури», - повідомили у Києво-Печерській лаврі.

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Найближчим часом хрест обіцяють відреставрувати та встановити на місце.

Стан Всіхсвятської церкви Києво-Печерської лаври

У Києво-Печерській лаврі нагадали, що Всіхсвятська церква є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

Пам’ятка потребує комплексної реставрації ще з 1980-х років. У 2024 році ЮНЕСКО долучилося до розробки науково-проєктної документації.

«Ця робота є частиною міжнародного проєкту ЮНЕСКО/Цільового фонду Японії «Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО». У його межах передбачено не лише оцінку збитків і захист пам’яток, а й додаткові заходи безпеки», - зазначили у Національному заповіднику.

Минулого тижня представники організації підтримали ідею встановити датчики моніторингу стану Всіхсвятської церкви. Це допоможе відстежувати вплив вибухових хвиль від російських обстрілів, бічних навантажень та можливі осідання фундаменту.