З 10 до 12 березня державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит до Саудівської Аравії, де візьме участь у перемовинах з українською делегацією.

Це підтвердили у Державному департаменті США. 

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Рубіо їде на переговори з Україною

«Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня для переговорів з українськими колегами, щоб просувати мету президента (Трампа - ред.) щодо припинення російсько-української війни», - йдеться в повідомленні Держдепу. 

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Під час перебування в Джидді Марко Рубіо також зустрінеться зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Очікується, що сторони говоритимуть про спільні інтереси у регіоні та зміцнення двосторонніх відносин. 

Зустріч України та США у Саудівській Аравії: що відомо 

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що зустріч української та американської делегацій запланована на вівторок, 11 березня. 

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Глава держави наголосив, що Росія атакує Україну зброєю, в якій містяться іноземні компоненти.

Офіційний Київ представлятимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. 

Володимира Зеленського у цій групі не буде. 

У понеділок президент планує зустрітися зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. У вівторок українська команда матиме переговори з американцями.

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«Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою», - написав президент. 

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