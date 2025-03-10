Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю журналістці Fox News Марії Бартіромо заявив, що Україна може не вижити після того, як він відмовився від допомоги країні.

Що прогнозує Трамп Україні без допомоги від США?

“Ну, вона [Україна − ред.] в будь-якому разі може не вижити”, − наголосив Трамп.

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За його словами, війна Росії проти України не мала початися, але сталася, “і зараз ми застрягли в такому безладі”.

“Послухайте, це дуже різні місця. Різні рівні впливу, різні частини світу. Близький Схід завжди піддавався атакам”, − відповів Трамп на запитання про те, чи ставиться Америка до України та Ізраїлю однаково.

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Однак лідер США додав, що вважає власне ставлення до Росії жорстким.

“Я був набагато жорсткішим… Я думаю, я дуже жорстко ставився до Росії, жорсткіше, ніж будь-хто… Я зупинив трубопровід, Північний потік-2. До мене вони спокійно його будували, збиралися забезпечувати Німеччину і всіх у Європі, а я його зупинив”, − підсумував республіканець.

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Трамп вважає, що Зеленський не достатньо вдячний за допомогу США

Дональд Трамп також не вважає президента України Володимира Зеленського достатньо вдячним за допомогу Києву з боку Вашингтона.

“Те, що він зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець. І він забрав гроші з цієї країни за президентства Джо Байдена, як цукерку у дитини. Я не думаю, що він вдячний”, − закцентував лідер Штатів.

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Він укотре заявив, що Сполучені Штати нібито виділили 350 млрд доларів на допомогу Україні.

“Байден ніколи не повинен був вкладати 350 млрд доларів, він повинен був триматися нарівні з Європою. Все, що вам потрібно зробити, це сказати, що ви повинні залишитися на рівних. Вони вклали 100 млрд, а ми 350 млрд, як це відбувається? Між нами є океан, ми не в такій небезпеці, як вони, вони в набагато більшій небезпеці, якщо ви називаєте це небезпекою”, − додав Трамп.

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Трамп заявив, що йому важче домовитися з Україною про мир, ніж з РФ

Раніше Президент США заявляв, що йому важче домовитися про припинення війни з Україною, ніж з Росією.

За словами президента США, у питанні припинення війни йому простіше мати справу з росіянами. У зверненні 7 березня президент Зеленський розповів, що зараз ведеться найбільш інтенсивна робота з командою Дональда Трампа за весь час.

А напередодні Трамп заявляв, що розглядає можливість введення масштабних санкцій і тарифів проти Росії через її продовження повномасштабного вторгнення в Україну. 28 лютого президент США пролонгував ще на рік санкції США проти РФ.