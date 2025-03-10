Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю журналістці Fox News Марії Бартіромо заявив, що Україна може не вижити після того, як він відмовився від допомоги країні.

Що прогнозує Трамп Україні без допомоги від США?

“Ну, вона [Україна − ред.] в будь-якому разі може не вижити”, − наголосив Трамп.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, війна Росії проти України не мала початися, але сталася, “і зараз ми застрягли в такому безладі”.

“Послухайте, це дуже різні місця. Різні рівні впливу, різні частини світу. Близький Схід завжди піддавався атакам”, − відповів Трамп на запитання про те, чи ставиться Америка до України та Ізраїлю однаково.

Advertisement

Однак лідер США додав, що вважає власне ставлення до Росії жорстким.

“Я був набагато жорсткішим… Я думаю, я дуже жорстко ставився до Росії, жорсткіше, ніж будь-хто… Я зупинив трубопровід, Північний потік-2. До мене вони спокійно його будували, збиралися забезпечувати Німеччину і всіх у Європі, а я його зупинив”, − підсумував республіканець.

CША цього тижня зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії
Більше по темі

CША цього тижня зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії

У міністерстві закордонних справ РФ уже заперечили новий раунд переговорів зі США цього тижня.

Трамп вважає, що Зеленський не достатньо вдячний за допомогу США

Дональд Трамп також не вважає президента України Володимира Зеленського достатньо вдячним за допомогу Києву з боку Вашингтона.

“Те, що він зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець. І він забрав гроші з цієї країни за президентства Джо Байдена, як цукерку у дитини. Я не думаю, що він вдячний”, − закцентував лідер Штатів.

Advertisement

Він укотре заявив, що Сполучені Штати нібито виділили 350 млрд доларів на допомогу Україні.

“Байден ніколи не повинен був вкладати 350 млрд доларів, він повинен був триматися нарівні з Європою. Все, що вам потрібно зробити, це сказати, що ви повинні залишитися на рівних. Вони вклали 100 млрд, а ми 350 млрд, як це відбувається? Між нами є океан, ми не в такій небезпеці, як вони, вони в набагато більшій небезпеці, якщо ви називаєте це небезпекою”, − додав Трамп.

Advertisement

Трамп заявив, що йому важче домовитися з Україною про мир, ніж з РФ

Раніше Президент США заявляв, що йому важче домовитися про припинення війни з Україною, ніж з Росією. 

За словами президента США, у питанні припинення війни йому простіше мати справу з росіянами. У зверненні 7 березня президент Зеленський розповів, що зараз ведеться найбільш інтенсивна робота з командою Дональда Трампа за весь час.

А напередодні Трамп заявляв, що розглядає можливість введення масштабних санкцій і тарифів проти Росії через її продовження повномасштабного вторгнення в Україну. 28 лютого президент США пролонгував ще на рік санкції США проти РФ. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Рейган перевертається в могилі: демократи Сенату критикують трампістів за потурання РФ
Джон Моретті
бер. 6
ПОГЛЯД: Засідка в Овальному кабінеті – не все так погано для України
Тімоті Еш
бер. 4
ПОГЛЯД: 5 причин, чому, здаючи Україну, США роблять найбільшу стратегічну помилку
Андрій Новицький
бер. 3
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
бер. 5
Більше про Дональд Трамп
США вимагають від України $350 млрд, але її ядерний арсенал коштував трильйони США
АНАЛІЗ: США вимагають від України $350 млрд, але її ядерний арсенал коштував трильйони
Андрій Новицький
22г тому
Дональд Трамп буквально нічого не знає про Україну США
ПОГЛЯД: Дональд Трамп буквально нічого не знає про Україну
Тімоті Еш
1д тому
Трамп заявив, що йому важче домовитися з Україною про мир, ніж з РФ Путін
Трамп заявив, що йому важче домовитися з Україною про мир, ніж з РФ
Київ Пост
2д тому
Трамп погрожує Росії запровадженням нових масштабних санкцій Росія
Трамп погрожує Росії запровадженням нових масштабних санкцій
Київ Пост
2д тому
Читати далі
Чи виженуть США українських біженців? США
ПОГЛЯД: Чи виженуть США українських біженців?
Любомир Луцюк
43хв тому
Америка Огидна США
ПОГЛЯД: Америка Огидна
Тімоті Еш
1г тому
CША цього тижня зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії Росія
CША цього тижня зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії
Київ Пост
2г тому
Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України США
Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України
Київ Пост
3г тому
" Попередній Хроніка війни в Україні. 10 березня: Найгарячіше на Покровському та Сіверському напрямках
Далі » Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула золото чемпіонату Європи в приміщенні