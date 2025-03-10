Ексголову Центрального банку Канади Марка Карні обрали новим лідером правлячої Ліберальної партії. Він стане наступником Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра, повідомляє Reuters.

Марк Карні стане новим прем’єр-міністром Канади

59-річний Карні випередив ексочільницю Мінфіну Христю Фріланд, яка посіла друге місце.

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У виборах брали участь понад 150 000 членів партії.

Наступник Трюдо заявив, що Канада не стане частиною США

Майбутній прем’єр-міністр Канади та новий лідер Ліберальної партії Марк Карні виступив із жорсткою заявою на адресу США, пообіцявши зберігати тарифи на американські товари і наголосивши, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів.

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Про це пише AP.

Карні звинуватив Дональда Трампа у спробах послабити канадську економіку через “необґрунтовані тарифи”, які, за його словами, атакують канадські сім’ї, робітників і бізнес.

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Переможець у недільних виборах автоматично стане прем’єром країни замість Джастіна Трюдо.

“Ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо”, – додав він.

Канада зберігатиме тарифи у відповідь, доки “американці не продемонструють нам повагу”, заявив Карні, додавши: “У торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє”.

Він також наголосив на незалежності Канади: “Америка – це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки”.

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За словами Карні, “американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну”, і, якщо їм це вдасться, вони “зруйнують наш спосіб життя”. Він назвав поточний період “темними днями” і закликав канадців до єдності.

У Канаді обирали нового лідера Ліберальної партії замість Трюдо

У неділю, 9 березня, Ліберальна партія Канади обирала нового лідера замість Джастіна Трюдо, який на початку року оголосив про відставку з посади голови партії.

Новий лідер став прем’єр-міністром країни, але оскільки ліберали є урядом меншості, то для того, щоб утриматися на найвищій посаді, потрібно перемогти на загальних виборах, які можуть відбутися вже найближчими тижнями.

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Фріланд і Карні стверджували, що зможуть вивести Канаду з багатьох внутрішніх та міжнародних проблем, включаючи посилення торгової напруженості із США через тарифи Трампа.

6 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку з посади премʼєр-міністра Канади та глави Ліберальної партії.

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