“Укрзалізниця” продовжує вдосконалювати свої послуги, зокрема, для пасажирів з дітьми. З 27 лютого 2025 року компанія запустила свій перший дитячий вагон у міжнародному сполученні, який курсуватиме у складі поїзда №351/352 Київ — Кишинів. Це нововведення має на меті зробити подорожі для сімей з маленькими дітьми максимально зручними та приємними.

Новий дитячий вагон на Кишинів: що відомо?

Однією з ключових переваг цього вагону є його спеціальне обладнання, спрямоване на забезпечення комфорту та безпеки маленьких пасажирів. Вагон оснащений пандусами для дитячих візочків, манежами для найменших, сповивальними столиками та гіпоалергенною дитячою постіллю. Крім того, особлива увага приділяється розвагам і харчуванню: тематичні купе з ілюстраціями, можливість підігріву дитячого харчування та спеціальне дитяче меню зроблять подорож ще приємнішою для маленьких пасажирів. Важливо відзначити, що вагон повністю сертифікований для міжнародних рейсів, що гарантує відповідність усім необхідним стандартам.

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Вагон пасує для подорожей родин із дітьми будь-якого віку, але найбільш пристосований для перевезень немовлят і дітей віком до 8 років. Пі час посадки маленькі пасажири дитячого вагону отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного телефона батьків. У коридорі вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з мʼякою оббивкою для безпечного пересування вагоном. В оформленні дитячого вагона використано матеріали з платформи розвитку дошкільнят «НУМО», над створенням якої працювала команда експертів ЮНІСЕФ в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України.