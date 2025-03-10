“Укрзалізниця” продовжує вдосконалювати свої послуги, зокрема, для пасажирів з дітьми. З 27 лютого 2025 року компанія запустила свій перший дитячий вагон у міжнародному сполученні, який курсуватиме у складі поїзда №351/352 Київ — Кишинів. Це нововведення має на меті зробити подорожі для сімей з маленькими дітьми максимально зручними та приємними.

Новий дитячий вагон на Кишинів: що відомо?

Однією з ключових переваг цього вагону є його спеціальне обладнання, спрямоване на забезпечення комфорту та безпеки маленьких пасажирів. Вагон оснащений пандусами для дитячих візочків, манежами для найменших, сповивальними столиками та гіпоалергенною дитячою постіллю. Крім того, особлива увага приділяється розвагам і харчуванню: тематичні купе з ілюстраціями, можливість підігріву дитячого харчування та спеціальне дитяче меню зроблять подорож ще приємнішою для маленьких пасажирів. Важливо відзначити, що вагон повністю сертифікований для міжнародних рейсів, що гарантує відповідність усім необхідним стандартам.

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Вагон пасує для подорожей родин із дітьми будь-якого віку, але найбільш пристосований для перевезень немовлят і дітей віком до 8 років. Пі час посадки маленькі пасажири дитячого вагону отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного телефона батьків. У коридорі вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з мʼякою оббивкою для безпечного пересування вагоном. В оформленні дитячого вагона використано матеріали з платформи розвитку дошкільнят «НУМО», над створенням якої працювала команда експертів ЮНІСЕФ в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України. 

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Дитячий вагон курсуватиме у складі поїзда №351/352 Київ — Кишинів. Поїзд відправляється з Києва о 17:05 і прибуває до Кишинева об 11:30 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушає з Кишинева о 17:34 і прибуває до Києва о 12:20. Для придбання квитка на цей вагон необхідно звернути увагу на спеціальне маркування «Дитячий вагон». Вартість квитків може варіюватися залежно від різних факторів, тому рекомендується уточнювати ціну безпосередньо перед купівлею. Продаж квитків на дитячий вагон вже відкрито.

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Цей крок “Укрзалізниці” демонструє прагнення компанії до постійного розвитку та покращення якості послуг, особливо для сімей з дітьми, які потребують особливої уваги та комфорту під час подорожей. За даними Державної прикордонної служби України, за 2023 рік кордон України перетнули понад 2,5 мільйона матерів з дітьми, що свідчить про значний попит на комфортні умови подорожі для цієї категорії пасажирів.

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Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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