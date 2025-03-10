Умови воєнного стану в Україні змусили багатьох громадян шукати прихистку за кордоном, а також внесли корективи в правила перетину кордону. Одним із ключових нововведень стало продовження терміну дії закордонних паспортів, що дозволило українцям, які опинилися за межами країни, продовжувати свої подорожі. Проте, перш ніж планувати поїздку, необхідно усвідомити потенційні ризики та шляхи їх мінімізації.

Кому й де можна подорожувати з протермінованим закордонним паспортом?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, у зв’язку з введенням воєнного стану та складною ситуацією в країні, термін дії закордонних паспортів може бути продовжений на п’ять років, що забезпечує легітимність документа для міжнародних подорожей. Для цього бажано звернутися в консульство України та отримати спеціальну печатку. За чинним законодавством України, продовжити закордонний паспорт можна:

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не раніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну його дії;

продовження здійснюється шляхом спеціальної позначки, яку консульський працівник ставить у наявний паспорт — це подовжує його термін ще на 5 років.

Однак не всі країни ЄС сприймають це однозначно. Окрім того, від початку повномасштабного вторгення пройшло вже понад три роки, тож багато країн стали жорсткішими в політиці оновлення документів для українців. Так, за інформацією посольств деяких країн, продовжений закордонний паспорт не є дійсним документом для в’їзду до країн Шенгенської зони відповідно до нових правил перетину кордонів.

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Ще однією проблемою є те, що не всі держави встигли оновити свої бази даних, щоб відобразити зміни в українському законодавстві. Це може призвести до непорозумінь на кордоні, особливо в країнах із суворими вимогами до паспортних документів. Наприклад, хоча країни Європейського Союзу загалом визнають продовжені паспорти, від країни до країни існують відмінності в практиці. Тому перед поїздкою до будь-якої країни ЄС рекомендується зв’язатися з її посольством або консульством в Україні для отримання актуальної інформації.

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Крім того, авіакомпанії несуть відповідальність за перевірку дійсності паспортів пасажирів, і якщо співробітник не знає про продовження терміну дії, це може призвести до відмови в посадці на рейс. Тому заздалегідь зв’яжіться з авіакомпанією, щоб уточнити їхні вимоги до паспортних документів.

Як і де можна оформити новий закордонний паспорт?

Для тих, хто хоче уникнути будь-яких ризиків, найкращим варіантом є оформлення нового закордонного паспорта. Українці, які перебувають за кордоном, можуть зробити це в посольствах і консульствах України або у відокремлених підрозділах ДП «Документ», які працюють у деяких країнах Європи (Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії), а також у Туреччині.

Завжди майте при собі всі документи, що підтверджують ваше право на перебування за кордоном, а також копії своїх документів. Це допоможе уникнути зайвих проблем у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій. Важливо також пам’ятати, що інформація постійно оновлюється, тому завжди перевіряйте актуальні дані щодо необхідних документів перед плануванням подорожі.