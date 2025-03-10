На 2025 рік заплановано придбати 4,5 млн FPV-дронів, повідомила пресслужба Міноборони.

Міноборони цього року збільшить закупівлі FPV-дронів: що зміниться?

Як повідомляється, у 2024 році було закуплено понад 1,5 мільйона таких дронів.

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Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив: “Якщо у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, то ... у 2024 році ... понад 1,5 млн дронів”. 96% коштів за ці дрони отримали українські виробники та постачальники.

“Спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4,5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити”, – додав Канєвський.

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Цього року на закупівлю дронів Міноборони виділить понад 110 млрд грн, з них понад 102 млрд грн – через Агенцію оборонних закупівель. Всі плани закупівель на 2025 рік, за словами Канєвського, вже профінансовані.

Також очікується, що виробництво дронів на державному підприємстві, про яке Міноборони повідомляло раніше, сприятиме зниженню цін завдяки конкуренції.

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Міністерство оборони України раніше дозволило до застосування у військових підрозділах Збройних сил України оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

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У відомстві наголошували, що швидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні переслідувати будь-який колісний транспорт противника.

Міноборони також кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

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