Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЗСУ отримали новий український безпілотний комплекс “Громило”

Цей комплекс призначений для ураження живої сили противника, його бойової техніки та польових укріплень.

Advertisement

Потужні двигуни дронів дозволяють їм долати значні відстані з бойовим навантаженням.

FPV-дрони “Громило” мають композитну раму. Комплекс ефективний як вдень, так і вночі.

Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Кодифікування нової зброї у ЗСУ − що відомо

30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.

У 2024 році в Україні кодифікували близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва.

27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

Advertisement

11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

Раніше міністерство оборони офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.