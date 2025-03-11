Європейський Союз стоїть на порозі значних змін у своїй міграційній політиці. Розглядається можливість перегляду основоположних принципів, закріплених у Конвенції про статус біженців 1951 року. Цей потенційний крок викликає широкі дискусії та стурбованість щодо майбутнього міжнародного захисту.

Чому ЄС хоче переглянути Конвенцію про статус біженців?

Одним із ключових аспектів запланованих змін на 2025 рік є можливий перегляд Конвенції про статус біженців 1951 року. Цей міжнародний договір, який протягом десятиліть слугував основою для захисту біженців, може бути адаптований до сучасних викликів. Зміни можуть торкнутися положень, які регулюють процедуру надання притулку та депортації. Зростання міграційних потоків та прагнення країн-членів ЄС посилити контроль над своїми кордонами стали каталізаторами цього процесу. Про це повідомляє The Times.

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ЄС також розглядає можливість створення центрів для мігрантів за межами своєї території. Ці центри будуть призначені для осіб, які не відповідають критеріям надання притулку. Ця ініціатива спрямована на зменшення навантаження на країни-члени ЄС та оптимізацію процесу депортації. Очікується, що такі центри допоможуть прискорити розгляд справ та забезпечити ефективне повернення осіб, які не мають права на міжнародний захист.

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Посилення прикордонного контролю: що це означає?

У рамках реформи міграційної політики ЄС планує посилити контроль на своїх зовнішніх кордонах. Це включає збільшення фінансування агентства Frontex, яке відповідає за охорону кордонів ЄС. Посилення прикордонного контролю має на меті запобігти нелегальній міграції та покращити ідентифікацію потенційних біженців. Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

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“Необхідно розглянути питання про те, як чинити з поверненням громадян третіх країн, які становлять загрозу безпеці або мають кримінальне минуле. Зокрема, проблемою є кримінальна поведінка іноземців, які мають право на постійне проживання”, - йдеться в документі про проблеми біженців від ЄС.

Плануються зміни в національному законодавстві країн-членів ЄС. Ці зміни передбачають розширення повноважень поліції, зокрема, можливість видавати ордери на арешт мігрантів. Такі заходи спрямовані на посилення контролю за міграційними потоками та забезпечення дотримання міграційного законодавства.

Ці зміни в міграційній політиці ЄС викликають неоднозначну реакцію. З одного боку, вони відображають прагнення країн-членів ЄС до ефективного управління міграційними потоками. З іншого боку, вони викликають стурбованість щодо дотримання міжнародних зобов’язань у сфері захисту біженців.

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Крім того, деякі країни-члени ЄС вже впроваджують зміни у своїй міграційній політиці. Наприклад, Німеччина планує зменшити соціальні виплати для працездатних біженців, які відмовляються від запропонованої роботи, а Чехія вводить новий тип дозволу на перебування для біженців.