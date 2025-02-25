Міністерство оборони України дозволило до застосування у військових підрозділах Збройних сил України оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Новий дрон “Відьмак” - подробиці

У відомстві наголосили, що швидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні переслідувати будь-який колісний транспорт противника.

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“Відьмак” був розроблений на основі бойового досвіду Збройних сил України.

Більшість компонентів, з яких він складається, виготовлені в Україні.

Незважаючи на відносно невеликі розміри, “Відьмак” може нести боєприпас, потужності якого достатньо для ефективного знищення бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога.

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Водночас, дрон розвиває велику швидкість і може виконувати різкі маневри.

Безпілотники комплексу можуть працювати як вдень, так і вночі, виявляючи та ідентифікуючи типові цілі противника.

Український БпАК “Громило” допустили до використання у ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

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Цей комплекс призначений для ураження живої сили противника, його бойової техніки та польових укріплень.

30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.

У 2024 році в Україні кодифікували близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва.

27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.