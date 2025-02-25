Міністерство оборони України дозволило до застосування у військових підрозділах Збройних сил України оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Новий дрон “Відьмак” - подробиці

У відомстві наголосили, що швидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні переслідувати будь-який колісний транспорт противника.

Advertisement

“Відьмак” був розроблений на основі бойового досвіду Збройних сил України.

Більшість компонентів, з яких він складається, виготовлені в Україні.

Незважаючи на відносно невеликі розміри, “Відьмак” може нести боєприпас, потужності якого достатньо для ефективного знищення бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога.

Українцям за кордоном відсьогодні почали видавати паспорти
Більше по темі

Українцям за кордоном відсьогодні почали видавати паспорти

Паспорти отримають чоловіки, які подали документи до 25 квітня 2024 року.

Водночас, дрон розвиває велику швидкість і може виконувати різкі маневри.

Безпілотники комплексу можуть працювати як вдень, так і вночі, виявляючи та ідентифікуючи типові цілі противника.

Український БпАК “Громило” допустили до використання у ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

Advertisement

Цей комплекс призначений для ураження живої сили противника, його бойової техніки та польових укріплень. 

30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.

У 2024 році в Україні кодифікували близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва.

27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
“Цифрова Армія”: Міноборони запускає нову платформу для військових технологій Міноборони України
“Цифрова Армія”: Міноборони запускає нову платформу для військових технологій
Київ Пост
12г тому
Українського робота-логіста «Теслю» допустили до використання у ЗСУ Міноборони України
Українського робота-логіста «Теслю» допустили до використання у ЗСУ
Київ Пост
лют. 20
Українцям за кордоном відсьогодні почали видавати паспорти Українці за кордоном
Українцям за кордоном відсьогодні почали видавати паспорти
Київ Пост
лют. 17
Міноборони вперше показало використання ЗСУ високоточних снарядів зі США ЗСУ
Міноборони вперше показало використання ЗСУ високоточних снарядів зі США
Київ Пост
лют. 17
" Попередній Що буде на порядку денному майбутньої зустрічі Трампа і прем’єра Британії
Далі » Литва зібрала понад €5 млн на дрони та антидрони для України