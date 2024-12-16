Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

Про це повідомило міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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БПЛА SOVA 10 - характеристики

«Цей ударний дрон може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря», - ідеться у повідомленні.

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Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових.

Кодифікування нової зброї у ЗСУ - що відомо

11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

Раніше міністерство оборони офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.

Міністерство оборони впровадило інноваційну систему тренувань UNITS, розроблену українськими фахівцями.

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Міноборони раніше кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО.