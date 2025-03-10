Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що США офіційно закривають 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Закриття програм USAID - що відомо

«Після 6-тижневої перевірки ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID. На 5200 контрактів, які тепер скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів у спосіб, який не слугував (а в деяких випадках навіть шкодив) основним національним інтересам США», - заявив Рубіо.

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Держсекретар зазначив, що після консультацій з Конгресом програми, що залишилися (близько 1000), будуть керуватися держдепом «для більш ефективного адміністрування».

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Він подякував Департаменту ефективності уряду (DOGE) та іншим працівникам, які «доклали багато зусиль, щоб досягти цієї історичної реформи, яка давно назріла».