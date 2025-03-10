Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що США офіційно закривають 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Закриття програм USAID - що відомо

«Після 6-тижневої перевірки ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID. На 5200 контрактів, які тепер скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів у спосіб, який не слугував (а в деяких випадках навіть шкодив) основним національним інтересам США», - заявив Рубіо.

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Держсекретар зазначив, що після консультацій з Конгресом програми, що залишилися (близько 1000), будуть керуватися держдепом «для більш ефективного адміністрування».

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Він подякував Департаменту ефективності уряду (DOGE) та іншим працівникам, які «доклали багато зусиль, щоб досягти цієї історичної реформи, яка давно назріла».

 

США переглядає програми USAID - подробиці

6 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.

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Роботу продовжать програми, які сприяють національним інтересам США.

«А ті, що цього не роблять, не продовжуватимуть. Ідеться не про припинення іноземної допомоги. Ідеться про її структурування таким чином, щоб сприяти національним інтересам Сполучених Штатів», – зазначив держсекретар.

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