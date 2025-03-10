Європейські банки відмовляють у фінансуванні оборонним підприємствам, посилаючись на внутрішні правила, що ускладнює розвиток галузі на тлі зростання потреби в зміцненні обороноздатності Європи, пише Bloomberg, цитуючи представників оборонного сектору.

ESG-правила гальмують оборону Європи

Флоріан Зайбель, співзасновник компанії-виробника БпЛА Quantum Systems, яка працює в Україні, розповів Bloomberg: “У багатьох оборонних компаній виникли проблеми з ...отриманням банківського рахунку... угоду блокують, оскільки вона суперечить якимось внутрішнім правилам”.

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Банки, як пише видання, традиційно вважають виробників зброї репутаційним ризиком через правила ESG (екологічні, соціальні та управлінські), а інвестиції в цю галузь часто розглядаються як “гріховні акції”.

Необхідність посилення європейської оборони стала особливо актуальною після критики президента Зеленського з боку Трампа та призупинення військової допомоги Україні з боку США, зазначає Bloomberg. Європейські лідери пообіцяли Україні сотні мільярдів євро підтримки, а Урсула фон дер Ляєн назвала цей момент “переломним”.

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Софі Йенсен з юридичної фірми Kromann Reumert пояснює, що оборонні стартапи не готові до складнощів банківських правил: “Їм складно створити професійну структуру...”.

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Проблем з фінансуванням, за даними Bloomberg, не мають лише великі компанії, як Rheinmetall AG, але для малих і середніх підприємств це залишається серйозною перешкодою.

Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи на 800 млрд євро

Раніше Президентка Єврокомісії представила план переозброєння Європи на 800 млрд євро.

Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що напередодні саміту ЄС вона направила європейським лідерам листа з п’ятиступеневим планом переозброєння Європи.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення всієї військової допомоги Україні. Це сталося через кілька днів після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

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Наразі відомо, постачання всієї наданої Україні зброїя, що наразі знаходяться поза межами України, також заморожене.