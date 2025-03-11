“Зелена карта” – це не просто папірець, а ваш спокій та впевненість під час подорожей на авто за кордоном. Це міжнародний страховий поліс, який захищає вас у випадку ДТП, де ви є винуватцем, на території країн-членів системи “Зелена карта”.

Кому з автовласників потрібно мати “Зелену карту”?

“Зелена карта” – це обов’язкове страхування для всіх автовласників, які планують виїжджати за межі України на власному автомобілі. Без неї перетин кордону на автомобілі неможливий, тож подбайте про її оформлення завчасно.

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Її потрібно оформити кожному, хто планує перетнути кордон на автотранспортному засобі, незалежно від його типу (легковий автомобіль, мотоцикл, автобус, вантажівка тощо), Цей поліс діє в більшості країн Європи, а також у деяких країнах Азії та Африки. Перед поїздкою варто переконатися, що країна вашого призначення входить до цієї системи.

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Наразі він обов’язковий і для біженців, що виїхали за кордон на авто. Попри повномаcштабне вторгнення та зміни правил на початку війни, наразі всім біженцям, які перетинають кордон на власному авто, потрібно мати поліс “Зелена карта”.

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Перш за все, слід розуміти, що “Зелена карта” – це обов’язкове страхування цивільної відповідальності, аналог нашої “автоцивілки”, але для міжнародних подорожей. Вона покриває збитки, завдані третім особам – їхньому майну та здоров’ю. Важливо не плутати її з туристичним страхуванням чи КАСКО – це зовсім різні види страхування.

Оформити “Зелену карту” можна в будь-якій українській страховій компанії, що є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зручно, що багато компаній пропонують онлайн-оформлення, що заощаджує ваш час. Однак, якщо ви плануєте оформити поліс, перебуваючи за кордоном, врахуйте, що він почне діяти лише за кілька днів.

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Перед поїздкою обов’язково перевірте термін дії вашої “Зеленої карти” та переконайтеся, що маєте при собі оригінал поліса.

Пам’ятайте, що умови страхування можуть відрізнятися залежно від країни, де стався страховий випадок, тому корисно ознайомитися з особливостями страхування в країнах вашого маршруту.

Для отримання актуальної інформації та оформлення поліса звертайтеся до страхових компаній або відвідайте сайт МТСБУ.

“Зелена карта” – це ваш надійний захист у дорозі та можливість не попасти на значні гроші у випадку ДТП за кордоном. Подбайте про її оформлення, і ваші подорожі будуть спокійними та безпечними.