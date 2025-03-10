Масштабний страйк наземного персоналу паралізував роботу 11 найбільших аеропортів Німеччини в понеділок, 10 березня. Про це повідомляє Укрінформ і Ver.di.

Страйк наземного персоналу в Німеччині: скасовано тисячі рейсів

Як зазначається, серед умов страйкувальників є вимоги поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати.

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Протягом доби не працюють служби наземного обслуговування в аеропортах: Мюнхен, Штутгарт, Карлсруе/Баден-Баден, Франкфурт-на-Майні, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд, Веце, Ганновер, Бремен, Гамбург, Берлін-Бранденбург та Лейпциг-Галле.

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“Ми страйкуємо ... за гарні умови праці та чесну оплату праці”, - заявляє Ver.di, підкреслюючи, що навантаження на працівників аеропортів “стає нестерпним”, а умови праці – непривабливими, що ускладнює наймання кваліфікованих кадрів.

Профспілка вимагає підвищення зарплати на 8% (але не менше ніж на 350 євро на місяць), збільшення надбавок за важку роботу та додаткові вихідні.

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Об’єднання німецьких аеропортів ADV оцінює, що страйк призведе до скасування понад 3400 рейсів і торкнеться близько 510 тисяч пасажирів.

Фінляндію сколихнули страйки на декількох підприємствах

У лютому страйк Промислової профспілки, пов’язаний з колективними переговорами з роботодавцями технологічної та хімічної галузей, розпочався на майже 50 підприємствах технологічної та хімічної промисловості.

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Він охопив 13 100 працівників на 97 різних об’єктах. Страйк триватиме на першому етапі шість днів.

Профспілки та роботодавці не діійшли згоди щодо підвищення зарплат, що призвело до страйків. Профспілки  наполягають на 10%, роботодавці вважають це неприйнятним.

31 січня 2024 року майже 300 000 робітників по всій Фінляндії вийшли на страйк, оголошений профспілками, проти змін у законодавстві. Подія ускладнила ситуацію у різних сферах.

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