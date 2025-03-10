14 березня 2025 року “Укрпошта” випустить десяту марку серії “Міста-герої”, присвячену Маріуполю. Це перша марка “Укрпошти”, виготовлена з використанням частинок сталі з “Азовсталі” за технологією термографії.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Марка “Маріуполь” з металом “Азовсталі”: що треба знати

“Я задумав цю марку понад два роки тому... Це десята марка серії “Міста-герої”. Маріуполь”, − написав Смілянський.

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Він додав, що виготовлення марки зайняло понад пів року і стало можливим завдяки партнерам із Франції.

На марці зображено Маріупольський драмтеатр, зруйнований авіабомбою 16 березня, внаслідок чого загинули сотні людей, які переховувалися в його підвалах.

Художник марки й блока − Олег Шупляк, художниця конверта “Першого дня” та листівки — Вікторія Анікієнко, автор фото на художньому конверті − Євген Сосновський.

Тираж – 400 тис. екземплярів. Марку можна буде придбати у відділеннях та філателістичних крамницях з 14 березня, а також замовити онлайн.

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“Укрпошта” випустила марку на честь бригади “Чорний ліс”

В лютому в Києві відбулася урочиста церемонія спецпогашення нової поштової марки, присвяченої 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки “Чорний ліс”.

Тираж марки обмежений – всього 1340 комплектів, до яких входять марка та художній конверт.

Раніше в Головпоштамті Києва відбулося спецпогашення лімітованого поштового набору “Військова служба правопорядку. Дизайн набору розробив полковник Володимир Потапов.

“Укрпошта” раніше продовжила серію “Український народний одяг” та випустила новий поштовий набір, присвячений традиційному вбранню Курщини, Білгородщини й Кубані.

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Окрім марок із зображенням народного одягу, до поштового набору входять два конверти “Перший день” та картка “Оглядова карта українських земель”.

Компанія також розпочала 2025 рік з випуску нової поштової марки “I’m Fine :)”, присвяченої незламності українців.