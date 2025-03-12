Пошук роботи за кордоном, особливо в умовах вимушеної міграції, є складним, але цілком реальним завданням. Що робити та з чого варто почати?

Як шукати роботу за кордоном та які сервіси допоможуть?

У першу чергу необхідно подбати про підготовку пакета документів. Окрім біометричного паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, важливо мати документ, який підтверджує статус біженця або тимчасового захисту. Резюме та мотиваційний лист, адаптовані до стандартів країни, де планується працевлаштування, значно підвищать ваші шанси. Не зайвим буде підготувати копії дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують вашу кваліфікацію.

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Знання мови країни, в якій ви шукаєте роботу, є ключовим фактором успішного працевлаштування. Використання онлайн-ресурсів, таких як Indeed, LinkedIn, Glassdoor, Monster, EURES, а також таких спеціалізованих сайтів для біженців, як Jobs4Ukraine, UkraineNow, Refugee.info, значно розширить ваші можливості.

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Kyiv Post продовжує цикл публікацій про найкращих нині футболістів України та гру національної збірної, яка розпочинає непростий період.

Крім того, сайти державних служб зайнятості країн Європи надають актуальну інформацію про вакансії та програми підтримки.

Звернення до організацій, які допомагають біженцям, є важливим кроком. Багато некомерційних організацій та фондів пропонують консультації, навчання та допомогу в пошуку роботи.

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Так, важливу підтримку українським біженцям у Польщі, Німеччині та Великій Британії надає Червоний Хрест.

А програма “Житло для українців” у Великій Британії окремо допомагає знайти спонсорів для розміщення.

Країни з найбільшими можливостями працевлаштування

Польща, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців, пропонує широкий спектр вакансій, особливо в галузях будівництва, логістики, виробництва та сфери обслуговування. Державна служба зайнятості Польщі та місцеві центри зайнятості є надійними джерелами інформації про доступні вакансії та можливості для переселенців.

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Німеччина, з її розвиненою економікою, має попит на фахівців у галузях інженерії, IT, медицини та догляду за літніми людьми. Федеральне агентство зайнятості Німеччини та популярні сайти з пошуку роботи є корисними ресурсами.

Нідерланди, з їхньою сильною логістикою та сільським господарством, пропонують можливості в цих та інших галузях, таких як IT та сфера обслуговування. Уряд Нідерландів і сайти пошуку роботи надають актуальну інформацію про наявні можливості, але, звісно, отримати вакансію високого рівня без знання мови буде складно.

Велика Британія має попит на фахівців у сфері охорони здоров’я, IT та фінансів. Урядовий сайт Великої Британії та сайти з пошуку роботи є важливими ресурсами для підбору вакансій. Також можна звернутися в місцеві відділки з працевлаштування для біженців та намагатися знайти варіанти роботи там.

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Італія та Іспанія, з їхнім розвиненим туризмом і сільським господарством, пропонують можливості в цих галузях. Однак слід враховувати, що пошук роботи в цих країнах може бути ускладнений через високий рівень безробіття та мовний бар’єр. Державні служби зайнятості Італії та Іспанії  є основними джерелами інформації про стан справ у регіоні.

Важливо пам’ятати, що пошук роботи може зайняти час, і тут важлива наполегливість. Не соромтеся звертатися по допомогу до місцевих організацій та волонтерів і завжди отримуйте інформацію з офіційних джерел, оскільки ситуація постійно змінюється.

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Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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