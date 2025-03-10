З початку 2025 року в Україні зафіксовано різке зростання кількості виконавчих проваджень через несплачені штрафи за порушення правил військового обліку від ТЦК – 9658 проваджень.

Про це повідомив Опендатабот.

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Борги за штрафами ТЦК: де найбільше і хто не платить

За даними Опендатабот, наразі кількість несплачених штрафів за порушення правил військового обліку майже дорівнює показнику за весь 2023 рік (10 541 провадження). При цьому рівень сплати штрафів залишається низьким: лише половина проваджень, відкритих у 2024 році, наразі закриті.

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Інфографіка: Опендатабот

Найбільше штрафів у поточному році виписано в Дніпропетровській області (1053), Києві (1003) та Полтавській області (916).

Серед боржників переважають особи віком 25-35 років (майже половина всіх проваджень 2025 року). На громадян віком 36-45 років припадає 38% проваджень.

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Українці не сплачують штрафи ТЦК

23% проваджень, відкритих за штрафами ТЦК у 2023 році, залишаються несплаченими.

Інфографіка: Опендатабот