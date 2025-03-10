З початку 2025 року в Україні зафіксовано різке зростання кількості виконавчих проваджень через несплачені штрафи за порушення правил військового обліку від ТЦК – 9658 проваджень.

Про це повідомив Опендатабот.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Борги за штрафами ТЦК: де найбільше і хто не платить

За даними Опендатабот, наразі кількість несплачених штрафів за порушення правил військового обліку майже дорівнює показнику за весь 2023 рік (10 541 провадження). При цьому рівень сплати штрафів залишається низьким: лише половина проваджень, відкритих у 2024 році, наразі закриті.

Advertisement

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше штрафів у поточному році виписано в Дніпропетровській області (1053), Києві (1003) та Полтавській області (916).

Серед боржників переважають особи віком 25-35 років (майже половина всіх проваджень 2025 року). На громадян віком 36-45 років припадає 38% проваджень.

У Києві відкрили виставку, яка присвячена жінкам
Більше по темі

У Києві відкрили виставку, яка присвячена жінкам

Експозиція має твори з фондів Музею історії Києва, Музею української діаспори, галереї «НЮ АРТ» та приватної збірки Юрія Гуцу.

Українці не сплачують штрафи ТЦК

23% проваджень, відкритих за штрафами ТЦК у 2023 році, залишаються несплаченими.

Інфографіка: Опендатабот

Advertisement

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 7 - 9 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
бер. 6
У Києві відкрили виставку, яка присвячена жінкам
Київ Пост
бер. 5
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша культурних подій 28 лютого - 2 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
лют. 27
Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій на 10-12 січня 2025 року
Вікторія Рокицька
січ. 9
Більше про Київ
У Києві встановили рекорд України з читання “Заповіту” Шевченка 32 мовами Київ
У Києві встановили рекорд України з читання “Заповіту” Шевченка 32 мовами
Київ Пост
лют. 28
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша культурних подій 28 лютого - 2 березня 2025 року Київ
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша культурних подій 28 лютого - 2 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
лют. 27
Сили оборони України знищили 110 російських ударних дронів за ніч Київ
Сили оборони України знищили 110 російських ударних дронів за ніч
Київ Пост
лют. 26
Київська міська адміністрація попередила про погіршення стану повітря Київ
Київська міська адміністрація попередила про погіршення стану повітря
Київ Пост
лют. 26
Читати далі
З храму Києво-Печерської лаври зняли хрест: причина Київ
З храму Києво-Печерської лаври зняли хрест: причина
Київ Пост
1д тому
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 7 - 9 березня 2025 року Київ
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 7 - 9 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
бер. 6
У Києві відкрили виставку, яка присвячена жінкам Київ
У Києві відкрили виставку, яка присвячена жінкам
Київ Пост
бер. 5
У Києві представили проєкт оновлення Житнього ринку Київ
У Києві представили проєкт оновлення Житнього ринку
Київ Пост
бер. 1
" Попередній У Будапешті відкрили першу українську бібліотеку для дітей
Далі » Майже 4,3 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС