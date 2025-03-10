Станом на кінець січня 2025 року близько 4,3 мільйона українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

Такі дані станом на 10 березня оприлюднив Євростат. 

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Скільки українців отримали тимчасовий захист в Європі

Найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині - 1 170 250 осіб; 27,3% від загальної кількості.

На другому місці - Польща. Там прийняли 993 015 українців.

Далі йде Чехія, у якій тимчасовий захист попросили понад 394 тисячі українців.

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Порівняно з кінцем грудня 2024 року, загальна кількість осіб з тимчасовим захистом на кінець січня в ЄС зросла на 25 530 (+0,6%) і становила 4 285 610. 

Найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині, Чехії та Іспанії.

Водночас скорочення їх кількості зафіксували в Данії, Франції, Австрії та Литві.

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Станом на 30 листопада, громадяни України становили переважну більшість (понад 98,4%) серед тих, хто отримав тимчасовий захист в ЄС.

Серед  українців, які скористалися цим захистом, майже половину (44,8%) складають жінки, трохи менше третини (31,8%) — діти, а 23,4% —  чоловіки.

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Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).

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