На тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційна адміністрація спрощує військовий облік, що дозволить швидше ставити на облік чоловіків, включно з тими, хто вже відслужив, повідомляє Бердянська міська військова адміністрація (МВА).

Військовий облік на ТОТ Запоріжжя: що треба знати

Підконтрольні Кремлю “законодавчі збори” схвалили в першому читанні законопроєкт про додаткове фінансування системи військового обліку.

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Бердянська МВА попереджає, що це ще один крок до перетворення чоловіків на окупованих територіях на “гарматне м’ясо” для російської армії.

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Таким чином, окупаційна влада продовжує посилювати контроль над населенням тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Росія посилює тиск на населення ТОТ, змушує брати паспорти РФ

В одному з окупованих сіл на Херсонщині місцевим мешканцям погрожують депортацією за відмову від російських паспортів. Окупанти викликають людей до самопроголошеної “адміністрації” і змушують оформлювати російське громадянство.

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Жителі села не розуміють підстав їхнього виселення навіть за російськими законами, адже вони не є громадянами РФ.

Раніше, з посиланням на ЦПД, ми писали про те, що окупаційна влада РФ звозить населення ТОТ у фільтраційні табори.

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