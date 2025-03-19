На тлі постійних змін у соціальній політиці багатьох європейських країн, особливо щодо підтримки українських біженців, питання фінансової самостійності стає надзвичайно актуальним. Отже, розгляньмо детально, які доходи необхідні для комфортного проживання в різних куточках Європи без покладання на державну допомогу.

Скільки потрібно заробляти в Європі, щоб прожити без соціальної допомоги?

Розпочнемо з Північної Європи, де вартість життя традиційно вважається однією з найвищих. У Великій Британії місячний бюджет, необхідний для гідного існування, стартує від 4 500 євро. Основну частину витрат становить оренда житла, яка може сягати 2 000 євро, а також значні кошти йдуть на освіту та інші необхідні витрати. У Норвегії ситуація схожа, хоча загальна сума трохи нижча, приблизно 3 600 євро. Тут також значну частину бюджету займає житло, а також харчування та витрати на навчання.

Advertisement
У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць
Більше по темі

У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць

У муніципалітетах критична ситуація з розміщенням, більшість центрів переповнені.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Переходячи до Південної Європи, бачимо, що країни цього регіону пропонують дещо нижчі, але все ще значні витрати. В Італії, наприклад, для комфортного життя потрібно мати не менше 3 200 євро на місяць. Тут, як і в інших країнах, оренда житла є суттєвою статтею витрат. В Іспанії місячний бюджет для комфортного життя становить близько 3 000 євро. Тут витрати на харчування дещо нижчі порівняно з іншими країнами Західної Європи.

Advertisement

Східна Європа відрізняється більш доступними цінами. У Польщі для облаштування комфортного життя потрібно близько 1 500 євро на місяць, що робить її однією з найдоступніших країн для проживання. У Румунії ця сума ще нижча - приблизно 1 400 євро. Там витрати на житло та харчування також є відносно невисокими.

Нарешті, Західна Європа, де Франція вимагає місячного бюджету в розмірі 4 200 євро, з високими витратами на житло Парижі та інших великих містах. У Німеччині місячний бюджет для комфортного проживання становить близько 3 300 євро. Там значні витрати також ідуть на житло, особливо у великих містах.

Advertisement

Важливо зазначити, що ці цифри відображають загальні тенденції, і реальні витрати можуть значно відрізнятися залежно від особистих потреб і стилю життя кожної людини. Крім того, при плануванні бюджету необхідно враховувати можливість непередбачених витрат.

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
ПОПУЛЯРНІ
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
Інтерфакс-Україна
бер. 12
Правила перетину кордону для українців зі статусом тимчасового захисту та без нього: як законно в’їхати в Польщу?
Вікторія Рокицька
гру. 27, 2024
Нові правила перетину кордону для українців у 2025 році: як в’їхати до Польщі та Німеччини
Вікторія Рокицька
гру. 17, 2024
Адміністрація Трампа призупинила в’їзд іммігрантів: як це вплине на українських біженців?
Вікторія Рокицька
бер. 13
Більше про Українці за кордоном
У Бразилії збудують сквер з українською символікою на честь українців Українці за кордоном
У Бразилії збудують сквер з українською символікою на честь українців
Світовий Конґрес Українців
8г тому
В Мумбаї офіційно розпочало роботу Генеральне консульство України Українці за кордоном
В Мумбаї офіційно розпочало роботу Генеральне консульство України
Київ Пост
1д тому
Житло для українських біженців у Німеччині у 2025 році: що потрібно знати Українці за кордоном
Житло для українських біженців у Німеччині у 2025 році: що потрібно знати
Вікторія Рокицька
1д тому
Іспанія для українців у 2025 році: все про права та можливості для біженців Українці за кордоном
Іспанія для українців у 2025 році: все про права та можливості для біженців
Вікторія Рокицька
1д тому
Читати далі
Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні Європа
Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні
Київ Пост
44хв тому
Швейцарія виділяє 100 млн франків на проєкти з відновлення України Європа
Швейцарія виділяє 100 млн франків на проєкти з відновлення України
Київ Пост
1г тому
У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць Європа
У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць
Київ Пост
3г тому
Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими - Зеленський Європа
Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
3г тому
" Попередній Зеленський і Трамп домовилися швидко підписати угоду про корисні копалини
Далі » Макрон закликав ЄС почати планувати гарантії безпеки для України