Всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів планують якнайшвидше укласти Україна та США.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів делегацій двох країн у Саудівській Аравії, повідомили в Офісі Президента України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку копалин

Метою угоди є зміцнення української економіки та забезпечення довгострокової безпеки і процвітання України, як додали в ОП.

Раніше Associated Press повідомляла, що Україна готова підписати зі США угоду, яка стосується зокрема рідкісноземельних металів (див. примітку вище), під час переговорів у Саудівській Аравії.

Advertisement

Переговори США та України в Саудівській Аравії: що відомо

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

Більше по темі Україно-американські перемовини. Результат дратує російських пропагандистів Російські пропагандисти та мілітарні блогери негативно і з роздратуванням сприймають результати перемовин в Джидді. Kyiv Post розбирався чому

Перед зустріччю Єрмак заявив, що лідерство США та підтримка Європи допоможуть Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.