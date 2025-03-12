Всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів планують якнайшвидше укласти Україна та США.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів делегацій двох країн у Саудівській Аравії, повідомили в Офісі Президента України.

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Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку копалин

Метою угоди є зміцнення української економіки та забезпечення довгострокової безпеки і процвітання України, як додали в ОП.

Раніше Associated Press повідомляла, що Україна готова підписати зі США угоду, яка стосується зокрема рідкісноземельних металів (див. примітку вище), під час переговорів у Саудівській Аравії.

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Переговори США та України в Саудівській Аравії: що відомо

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

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Перед зустріччю Єрмак заявив, що лідерство США та підтримка Європи допоможуть Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.

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