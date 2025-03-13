Станом на 8:00 13 березня ЗСУ продовжують давати відсіч спробам РФ просунутися вглиб України. За добу відбулося 138 бойових зіткнень.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 7 разів поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

9 штурмів противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

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На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили 8 спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили 6 ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Курська спецоперація − останні новини

На Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак росіян. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 − із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2025 року становлять близько 889 тисяч 050 осіб, зокрема ще 1430 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

10306 (+3) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21430 (+7), артилерійських систем – 24390 (+44), РСЗВ – 1314 (+1)

засобів ППО ‒ 1103 (+0), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28912 (+111)

крилатих ракет ‒ 3121 (+1), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 40274 (+69), спеціальної техніки ‒ 3777 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 13 березня

Станом на ранок 13 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі залишаються російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Середземне море: 4 кораблі, з них 3 – носії “Калібрів” (до 26 ракет).

Чорне море: кораблі відсутні.

Азовське море: кораблі відсутні.

За добу через Керченську протоку в інтересах РФ пройшли:

До Чорного моря: 4 судна (всі – у напрямку Босфору).

До Азовського моря: 4 судна (2 – з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Інфографіка: Військово-Морські Сили / Телеграм

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Зеленський застеріг Росію від спроб ухилення від миру

Будь-які спроби Росії “петляти” свідчитимуть про небажання країни-агресора досягти миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача 12 березня.

Зеленський наголосив, що російські удари по Україні продовжуються щоночі.

“Будь-яке намагання Росії “петляти” буде чітким доказом для всіх, що саме Росія не хоче миру. З чіткими висновками світу”, – сказав він, додавши: “Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя і хто працює заради надійного гарантування безпеки. Зараз час, коли багато що вирішується. Я дякую всім, хто допомагає”.