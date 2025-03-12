Президент США Дональд Трамп заявив, що американські представники «прямо зараз» прямують до Росії, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії в Овальному кабінеті, повідомляє The Guardian.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«У нас є люди, які прямо зараз їдуть до Росії», - сказав Трамп.

Він додав, що після того, як Україна погодилася на перемир’я після переговорів у Саудівській Аравії, тепер все залежатиме від російської сторони.

Advertisement

Водночас президент США зауважив, що його команда «отримала певні позитивні сигнали щодо припинення вогню» з російського боку.

США та Росія сьогодні зустрінуться

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США сьогодні «матимуть контакт з росіянами».

США сподіваються на позитивну відповідь від Росії і рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії в Україні.

Більше по темі USAID розірвало угоду про внесок до Фонду підтримки енергетики України 10 березня США офіційно закрили 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які не сприяють національним інтересам США.

Рубіо наголосив, що Сполучені Штати закликають РФ припинити всі бойові дії, «щоб люди перестали гинути і щоб кулі перестали літати».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час зустрічі української та американської делегацій в Джидді, можна розраховувати на сильні кроки з боку США щодо РФ.

Advertisement

Україна погодилась на пропозицію США про 30-денне припинення вогню

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.

За результатами восьмигодинних переговорів між делегаціями України та США в Джидді (Саудівська Аравія) Офіс Президента України оприлюднив спільну заяву, в якій йдеться про готовність України прийняти американську пропозицію про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

Такий режим припинення вогню може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що обговорить питання припинення вогню з російським президентом Владіміром Путіним.

Advertisement

За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

12 березня високопоставлені російські посадовці повідомили, що Росія обережно ставиться до пропозиції США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Москва наполягає, що будь-яка угода про завершення війни має враховувати її територіальні завоювання та “занепокоєння”.