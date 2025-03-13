У ніч проти 13 березня Росія зазнала масованої атаки безпілотників. Пожежі виникли на двох об’єктах у Воронезькій і Ростовській областях, а також на промисловому підприємстві в Калузькій області. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на місцеву владу, а також російські новинні Телеграм-канали Baza та Astra. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Масована атака дронів на Росію: пожежі, закриті аеропорти У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, сталося загоряння на об’єкті інфраструктури (за даними ТГ-каналу Baza – газова інфраструктура). Пожежу ліквідовано, постраждалих немає. Advertisement

У Ростовській області т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про пожежу на території промислового об’єкта в хуторі Калінінський Шолоховського району внаслідок падіння БПЛА. У Калузькій області губернатор Владислав Шапша повідомив про пожежу в технічній будівлі промислового підприємства в Дзержинському районі (ліквідовано) та пошкодження вежі зв’язку і лінії електропостачання в Хвастовичському районі. Один співробітник підприємства отримав легкі поранення. Шапша заявив про “перехоплення та знищення” 25 БПЛА. Більше по темі Омбудсмен України заявив про чергову страту росіянами українських полонених Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляє про ймовірне вбивство росіянами українських військовополонених. В соцмережах шириться чергове відео воєнного злочину. У Саратовській області губернатор Роман Бусаргін повідомив про пошкодження нежитлових об’єктів у Петровському районі внаслідок атаки БпЛА. Advertisement За даними ASTRA, безпілотник атакував газову підстанцію в Саратовській області Судячи з кадрів відео, атаці піддалася Електрична підстанція “Газова” в населеному пункті Приміський під Петровськом.

Вранці 13 березня Росавіація повідомила про призупинення польотів в аеропорту Саратова (вдруге за вечір). Також були скасовані зльоти та посадки в аеропортах Пензи і Волгограда. Телеграм-канали ASTRA та Baza повідомляли про призупинення роботи аеропортів Жуковський і Домодєдово (Baza – лише про Внуково. Раніше йшлося про Шереметьєво). Advertisement Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення і знищення 77 українських безпілотників над різними регіонами: 30 – над Брянською, 25 – над Калузькою, по 6 – над Курською і Воронезькою, по 5 – над Ростовською і Бєлгородською областями. Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі підтвердив наліт безпілотника на один з об’єктів нафтої промисловості у Саратовській області.