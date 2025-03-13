У ніч проти 13 березня Росія зазнала масованої атаки безпілотників. Пожежі виникли на двох об’єктах у Воронезькій і Ростовській областях, а також на промисловому підприємстві в Калузькій області.
Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на місцеву владу, а також російські новинні Телеграм-канали Baza та Astra.
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Масована атака дронів на Росію: пожежі, закриті аеропорти
У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, сталося загоряння на об’єкті інфраструктури (за даними ТГ-каналу Baza – газова інфраструктура). Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
У Ростовській області т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про пожежу на території промислового об’єкта в хуторі Калінінський Шолоховського району внаслідок падіння БПЛА.
У Калузькій області губернатор Владислав Шапша повідомив про пожежу в технічній будівлі промислового підприємства в Дзержинському районі (ліквідовано) та пошкодження вежі зв’язку і лінії електропостачання в Хвастовичському районі. Один співробітник підприємства отримав легкі поранення. Шапша заявив про “перехоплення та знищення” 25 БПЛА.
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У Саратовській області губернатор Роман Бусаргін повідомив про пошкодження нежитлових об’єктів у Петровському районі внаслідок атаки БпЛА.
За даними ASTRA, безпілотник атакував газову підстанцію в Саратовській області
Судячи з кадрів відео, атаці піддалася Електрична підстанція “Газова” в населеному пункті Приміський під Петровськом.
Вранці 13 березня Росавіація повідомила про призупинення польотів в аеропорту Саратова (вдруге за вечір). Також були скасовані зльоти та посадки в аеропортах Пензи і Волгограда. Телеграм-канали ASTRA та Baza повідомляли про призупинення роботи аеропортів Жуковський і Домодєдово (Baza – лише про Внуково. Раніше йшлося про Шереметьєво).
Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення і знищення 77 українських безпілотників над різними регіонами: 30 – над Брянською, 25 – над Калузькою, по 6 – над Курською і Воронезькою, по 5 – над Ростовською і Бєлгородською областями.
Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі підтвердив наліт безпілотника на один з об’єктів нафтої промисловості у Саратовській області.
Понад 300 невідомих безпілотників вночі налетіли на Москву
У ніч на 11 березня Московську область масовано атакували безпілотники.
Міноборони РФ заявило про збиття 337 дронів, 126 з них – над Курською областю.
Російські ЗМІ поширювали відео пожежі в багатоповерхівці в Раменському, стверджуючи, що вона виникла через удар безпілотника. Також повідомлялося про влучання дрона в житловий будинок у Видному.
Увечері 23 січня в російській Рязані ударні безпілотники налетіли на місцевий нафтопереробний завод, який входить до складу Роснефти, а в Брянську дрони знову атакували завод “Кремній”. Під час нальоту безпілотників на Рязань була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ і Рязанський нафтопереробний завод. Відбулося займання.
Аеропорти Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова тимчасово не приймали та не відправляли рейси.
Міноборони РФ тоді заявляло про нібито збиття 121 безпілотника над територією Росії.