Фінляндія готова підтримувати мирний процес в Україні всіма доступними способами, але виключає відправку своїх військових на українську територію через сусідство з Росією. Про це пише Suomenmaa, цитуючи прем’єр-міністра країни Петтері Орпо.

Фінляндія виключила відправку військ в Україну: заява Орпо

“Наш президент був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну”, – сказав Орпо.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Він додав, що миротворчість, відновлення України та її шлях до Європи неможливі без участі Європи, і Фінляндія запропонувала кроки для сприяння мирному процесу.

“Було б ризиковано, якби фінські солдати ризикували вступити в конфлікт з солдатами з сусідньої країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка”, – пояснив прем’єр-міністр, обґрунтовуючи відмову відправляти війська.

Омбудсмен України заявив про чергову страту росіянами українських полонених
Більше по темі

Омбудсмен України заявив про чергову страту росіянами українських полонених

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляє про ймовірне вбивство росіянами українських військовополонених. В соцмережах шириться чергове відео воєнного злочину.

Більшість поляків проти відправлення своїх солдатів до України

Згідно з даними опитування, 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, а 28% відповіли “скоріше ні”. Лише 8,4% опитаних підтримали ідею відправлення польських військових в Україну. 5,1% респондентів не змогли визначитися з відповіддю (“не знаю” або “важко сказати”).

Advertisement

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність його країни розглянути можливість відправки військового контингенту в Україну в рамках миротворчої місії, але за умови виконання двох ключових вимог.

Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.

Чехія та Словаччина виступили проти відправки своїх військ до України.

Серед рішень для гарантування безпеки України в межах можливої мирної угоди з РФ президент Франції зазначав, що його країна не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська”. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Товарообіг Росії та Китаю з початку року знизився на понад $34 млрд
Київ Пост
бер. 7
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
2д тому
ПОГЛЯД: Європо, підйом!
Чарльз Кокелл
бер. 6
СБУ викрила «крота» ФСБ у Держкосмосі
Київ Пост
бер. 8
Більше про Європа
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів Європа
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
Інтерфакс-Україна
19г тому
Компанія Rheinmetall використовує європейську «еру переозброєння» Європа
Компанія Rheinmetall використовує європейську «еру переозброєння»
За матеріалами AFP
21г тому
На виборах у Гренландії перемогла опозиційна партія Demokraatit США
На виборах у Гренландії перемогла опозиційна партія Demokraatit
Київ Пост
1д тому
Данія виділила майже 100 млн євро на енергетичну безпеку України Європа
Данія виділила майже 100 млн євро на енергетичну безпеку України
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Читати далі
Фінляндія виділяє 28-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро Європа
Фінляндія виділяє 28-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
За матеріалами Укрінформ
31хв тому
Через санкції Заходу в РФ зупиняється завод, важливий для «оборонки» Росія
Через санкції Заходу в РФ зупиняється завод, важливий для «оборонки»
Київ Пост
1г тому
Омбудсмен України заявив про чергову страту росіянами українських полонених Росія
Омбудсмен України заявив про чергову страту росіянами українських полонених
Київ Пост
3г тому
Дрони атакували промислові об’єкти в низці російських областей Росія
Дрони атакували промислові об’єкти в низці російських областей
Київ Пост
5г тому
" Попередній Дрони атакували промислові об’єкти в низці російських областей
Далі » Сили оборони збили 74 російських дрони, ще 38 локаційно втрачені