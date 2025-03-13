Фінляндія готова підтримувати мирний процес в Україні всіма доступними способами, але виключає відправку своїх військових на українську територію через сусідство з Росією. Про це пише Suomenmaa, цитуючи прем’єр-міністра країни Петтері Орпо.

Фінляндія виключила відправку військ в Україну: заява Орпо

“Наш президент був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну”, – сказав Орпо.

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Він додав, що миротворчість, відновлення України та її шлях до Європи неможливі без участі Європи, і Фінляндія запропонувала кроки для сприяння мирному процесу.

“Було б ризиковано, якби фінські солдати ризикували вступити в конфлікт з солдатами з сусідньої країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка”, – пояснив прем’єр-міністр, обґрунтовуючи відмову відправляти війська.

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Більшість поляків проти відправлення своїх солдатів до України

Згідно з даними опитування, 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, а 28% відповіли “скоріше ні”. Лише 8,4% опитаних підтримали ідею відправлення польських військових в Україну. 5,1% респондентів не змогли визначитися з відповіддю (“не знаю” або “важко сказати”).

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність його країни розглянути можливість відправки військового контингенту в Україну в рамках миротворчої місії, але за умови виконання двох ключових вимог.

Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.

Чехія та Словаччина виступили проти відправки своїх військ до України.

Серед рішень для гарантування безпеки України в межах можливої мирної угоди з РФ президент Франції зазначав, що його країна не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська”.