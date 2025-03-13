Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

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Вимоги РФ до США: що Москва хоче для припинення війни

Умови Кремля, за даними джерел, обговорювалися офіційними особами Росії та США протягом останніх трьох тижнів (особисті та віртуальні зустрічі).

Конкретний зміст вимог наразі невідомий, як і готовність Росії до мирних переговорів з Україною до їх виконання. Незрозуміла і відданість Путіна потенційній угоді.

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Джерела Reuters описують умови Москви як “широкі” і схожі на попередні вимоги до України, США та НАТО. Ймовірно, йдеться про відмову України від членства в НАТО, нерозміщення іноземних військ і визнання анексії Криму та чотирьох областей.

Росія також традиційно вимагає усунення “корінних причин” війни, зокрема розширення НАТО на схід. Подібні умови висувалися Москвою і раніше, стаючи предметом переговорів перед повномасштабним вторгненням.

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Reuters, посилаючись на урядові документи США, зазначає, що наприкінці 2021 – на початку 2022 року Росія обговорювала з адміністрацією Байдена обмеження військової діяльності США та НАТО від Східної Європи до Центральної Азії. США намагалися взаємодіяти з Росією з усіх вимог, щоб запобігти вторгненню.

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Трамп заявив, що його люди їдуть до РФ говорити про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявляв, що американські представники прямують до Росії, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

Водночас президент США зауважив, що його команда “отримала певні позитивні сигнали щодо припинення вогню” з російського боку.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що США “матимуть контакт з росіянами”. США сподіваються на позитивну відповідь від Росії і рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії в Україні.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час зустрічі української та американської делегацій в Джидді, можна розраховувати на сильні кроки з боку США щодо РФ.

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