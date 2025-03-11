У ніч на 11 березня Московську область масовано атакували безпілотники.

Про це повідомив губернатор області Андрій Воробйов, а також російські новинні Телеграм-канали ASTRA та Baza.

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Масована атака дронів на Підмосков’я: що треба знати

Міноборони РФ заявило про збиття 337 дронів, 126 з них – над Курською областю.

За словами Воробйова, атака почалася о 4 годині ранку. Постраждалі – в Ленінському міському окрузі (м. Видне) і Домодєдово (с. Ям). У Раменському уламки БПЛА пошкодили багатоквартирний будинок (щонайменше 7 квартир).

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Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила 69 дронів, що летіли на Москву, в Домодєдово і Раменському.

Російські ЗМІ поширюють відео пожежі в багатоповерхівці в Раменському, стверджуючи, що вона виникла через удар безпілотника. Також повідомляється про влучання дрона в житловий будинок у Видному.

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Раніше він заявляв, що переговори в Саудівській Аравії сприятимуть “значному прогресу”.

Телеграм-канали Baza та ASTRA повідомляють про призупинення роботи аеропортів Внуково, Жуковський і Домодєдово (Baza пише лише про Внуково, ASTRA − про Жуковський і Домодєдово. Раніше повідомлялось про обмеження в Шереметьєво.)

Дрони масовано налетіли на Росію: горять НПЗ в Рязані та ТЕЦ у Брянську

Увечері 23 січня в російській Рязані ударні безпілотники налетіли на місцевий нафтопереробний завод, який входить до складу Роснефти, а в Брянську дрони знову атакували завод “Кремній”.

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Під час нальоту безпілотників на Рязань була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ і Рязанський нафтопереробний завод. Відбулося займання.

Аеропорти Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова тимчасово не приймали та не відправляли рейси. 

Міноборони РФ тоді заявляло про нібито збиття 121 безпілотника над територією Росії.

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