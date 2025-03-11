У ніч на 11 березня Московську область масовано атакували безпілотники. Про це повідомив губернатор області Андрій Воробйов, а також російські новинні Телеграм-канали ASTRA та Baza. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Масована атака дронів на Підмосков’я: що треба знати Міноборони РФ заявило про збиття 337 дронів, 126 з них – над Курською областю. За словами Воробйова, атака почалася о 4 годині ранку. Постраждалі – в Ленінському міському окрузі (м. Видне) і Домодєдово (с. Ям). У Раменському уламки БПЛА пошкодили багатоквартирний будинок (щонайменше 7 квартир). Advertisement

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила 69 дронів, що летіли на Москву, в Домодєдово і Раменському. Російські ЗМІ поширюють відео пожежі в багатоповерхівці в Раменському, стверджуючи, що вона виникла через удар безпілотника. Також повідомляється про влучання дрона в житловий будинок у Видному. Більше по темі Спецпредставник США відвідає Москву для зустрічі з Путіним Раніше він заявляв, що переговори в Саудівській Аравії сприятимуть “значному прогресу”. Телеграм-канали Baza та ASTRA повідомляють про призупинення роботи аеропортів Внуково, Жуковський і Домодєдово (Baza пише лише про Внуково, ASTRA − про Жуковський і Домодєдово. Раніше повідомлялось про обмеження в Шереметьєво.)