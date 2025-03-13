Служба безпеки України (СБУ) закликає громадян дотримуватися інформаційної гігієни та не піддаватися на російські провокації, оскільки фіксує активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі України.

Про це повідомила пресслужба СБУ 13 березня.

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Інформаційна війна: СБУ попереджає про російські фейки та ІПСО

Росія, за даними СБУ, залучає пропагандистів, блогерів та “експертів” для поширення антиукраїнського контенту, який включає:

Кремлівські наративи про війну.

Зазіхання на територіальну цілісність і суверенітет України.

Кампанії проти керівництва України.

Тези про “втрату суб’єктності” на переговорах.

“Нейтральні” оцінки, що маскують песимістичні настрої.

Мета таких дій – розхитування ситуації в Україні, зниження міжнародної підтримки, створення ілюзії протестів і спотворення інформації про фронт.

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СБУ нагадує, що подібні дії можуть кваліфікуватися як державна зрада в умовах воєнного стану (довічне ув’язнення).

З початку повномасштабної війни СБУ відкрила майже 2,5 тис. проваджень щодо інтернет-агітаторів, понад 1700 особам повідомлено про підозру, понад 800 вироків набули чинності. Зокрема, 162 провадження (62 підозри) стосуються пропагандистів і медійників, 10 з них вже отримали обвинувальні вироки.

Більше по темі Путін заявив про згоду на перемир’я, але за своїх умов Російський лідер сказав, що припинення має бути таким, яке б призвело до довгострокового миру і усунуло б “початкові причини цієї кризи”.

СБУ попереджала про активізацію інформаційних диверсій РФ

У лютому Служба безпеки України застерігала громадян щодо активізації інформаційних диверсій з боку російських спецслужб, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

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Протягом останнього часу спостерігалося значне збільшення інформаційних атак, метою яких є роз’єднання суспільства та штучне створення протестних настроїв серед населення.

СБУ вживає всіх необхідних заходів для реагування та протидії існуючим та потенційним загрозам національній безпеці України.