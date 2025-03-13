Український військовослужбовець Яніс Терещенко (32 роки, колишній вчитель, нині служить у Третій штурмовій бригаді ЗСУ) врятував життя молодому італійцю в центрі Венеції 10 березня, надавши йому першу допомогу після ножового поранення. За цей вчинок його нагородив мер міста Луїджі Бруньяро.

“Завдяки аптечці, яку він завжди носить із собою, та швидким діям йому вдалося зупинити кровотечу та надавати допомогу до приїзду медиків”, – написав Бруньяро.

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Український військовий врятував італійця у Венеції: нагорода від мера

Бруньяро висловив Терещенку “особисту вдячність й подяку від всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму”.

Інцидент стався 10 березня у центрі Венеції. Молодий італієць отримав тяжкі ножові поранення під час бійки з однолітком, який втік з місця злочину. Постраждалий пройшов кілька метрів і впав, стікаючи кров’ю.

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Перехожий, український військовий у відпустці, допоміг постраждалому. Інші перехожі викликали поліцію та лікарів. На місце приїхали судмедексперти та місцева поліція.

“20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами”, – написав Терещенко в X.

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Військовий завжди носить з собою комплект першої допомоги. Він побачив пораненого, коли йшов у свій готель й одразу дістав джгут, щоб зупинити кровотечу. Італієць знепритомнів, навколо нього було дуже багато крові.

“Я намагався утримати його у свідомості до прибуття медиків. Не знаю, чи вижив би він без цього. Люди довкола були приголомшені, ніхто не втручався, перехожі не знали, що робити. На жаль, за ці роки я бачив усе на війні, тому жодної секунди не сумнівався, що треба діяти”, – розповів Терещенко місцевим медіа.

Янісу Терещенку 32 роки, він – колишній вчитель, який залишив викладання і доєднався до ЗСУ. Нині воює у складі Третьої штурмової бригади.