Український військовослужбовець Яніс Терещенко (32 роки, колишній вчитель, нині служить у Третій штурмовій бригаді ЗСУ) врятував життя молодому італійцю в центрі Венеції 10 березня, надавши йому першу допомогу після ножового поранення. За цей вчинок його нагородив мер міста Луїджі Бруньяро.

“Завдяки аптечці, яку він завжди носить із собою, та швидким діям йому вдалося зупинити кровотечу та надавати допомогу до приїзду медиків”, – написав Бруньяро.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Український військовий врятував італійця у Венеції: нагорода від мера 

Бруньяро висловив Терещенку “особисту вдячність й подяку від всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму”. 

Інцидент стався 10 березня у центрі Венеції. Молодий італієць отримав тяжкі ножові поранення під час бійки з однолітком, який втік з місця злочину. Постраждалий пройшов кілька метрів і впав, стікаючи кров’ю.

Rheinmetall готовий озброїти можливу миротворчу місію в Україні
Більше по темі

Rheinmetall готовий озброїти можливу миротворчу місію в Україні

Для України може йтися насамперед про танки й броньовані автомобілі.

Перехожий, український військовий у відпустці, допоміг постраждалому. Інші перехожі викликали поліцію та лікарів. На місце приїхали судмедексперти та місцева поліція.

“20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами”, – написав Терещенко в X.

Advertisement

Військовий завжди носить з собою комплект першої допомоги. Він побачив пораненого, коли йшов у свій готель й одразу дістав джгут, щоб зупинити кровотечу. Італієць знепритомнів, навколо нього було дуже багато крові. 

“Я намагався утримати його у свідомості до прибуття медиків. Не знаю, чи вижив би він без цього. Люди довкола були приголомшені, ніхто не втручався, перехожі не знали, що робити. На жаль, за ці роки я бачив усе на війні, тому жодної секунди не сумнівався, що треба діяти”, – розповів Терещенко місцевим медіа. 

Янісу Терещенку 32 роки, він – колишній вчитель, який залишив викладання і доєднався до ЗСУ. Нині воює у складі Третьої штурмової бригади.

Advertisement
Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
ПОПУЛЯРНІ
Нові візові правила для українських біженців у Великій Британії: що змінюється?
Вікторія Рокицька
бер. 4
Правила перетину кордону для українців зі статусом тимчасового захисту та без нього: як законно в’їхати в Польщу?
Вікторія Рокицька
гру. 27, 2024
ПОГЛЯД: Чи виженуть США українських біженців?
Любомир Луцюк
бер. 10
ПОГЛЯД: Європо, підйом!
Чарльз Кокелл
бер. 6
Більше про Українці за кордоном
Страхування для в’їзду в ЄС: які вимоги до поліса для українців? Українці за кордоном
Страхування для в’їзду в ЄС: які вимоги до поліса для українців?
Вікторія Рокицька
15г тому
Адміністрація Трампа призупинила в’їзд іммігрантів: як це вплине на українських біженців? США
Адміністрація Трампа призупинила в’їзд іммігрантів: як це вплине на українських біженців?
Вікторія Рокицька
17г тому
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів Європа
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
Інтерфакс-Україна
1д тому
Світовий Конґрес Українців підтримує ідею запровадження 30-денного перемир’я Українці за кордоном
Світовий Конґрес Українців підтримує ідею запровадження 30-денного перемир’я
Світовий Конґрес Українців
1д тому
Читати далі
Угорщина погрожує заблокувати санкції проти 2 тисяч росіян за однієї умови Путін
Угорщина погрожує заблокувати санкції проти 2 тисяч росіян за однієї умови
Київ Пост
8г тому
Швеція надішле Україні військовий пакет допомоги на близько $300 млн Європа
Швеція надішле Україні військовий пакет допомоги на близько $300 млн
Київ Пост
9г тому
Rheinmetall готовий озброїти можливу миротворчу місію в Україні Європа
Rheinmetall готовий озброїти можливу миротворчу місію в Україні
Київ Пост
10г тому
Варшава закликала США розмістити ядерну зброю в Польщі НАТО
Варшава закликала США розмістити ядерну зброю в Польщі
Київ Пост
11г тому
" Попередній СБУ попереджає про активізацію російської пропаганди в Україні
Далі » Україна може ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною