Станом на 8:00 14 березня ЗСУ продовжують давати відсіч спробам РФ просунутися вглиб України. За добу відбулося 146 бойових зіткнень.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку противник п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

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На Куп’янському напрямку відбулося три атаки неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

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На Сіверському напрямку ЗСУ відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів: Торецьк, Кримське та Дружба.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

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На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 8 боєзіткнень із росіянами в района Новосілки, Рівнопіля, Вільного Поля та Новополя.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

Курська спецоперація − останні новини

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників.

Ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 14 березня 2025 року становлять близько 891 тисяч 660 осіб, зокрема ще 1410 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10313 (+6) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21443 (+11), артилерійських систем – 24455 (+46), РСЗВ – 1314 (+0)

засобів ППО ‒ 1103 (+0), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29136 (+153)

крилатих ракет ‒ 3121 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 40469 (+114), спеціальної техніки ‒ 3777 (+0).

Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 14 березня

Станом на ранок 14 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі залишаються російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Середземне море: 4 кораблі, з них 3 – носії “Калібрів” (до 26 ракет).

Чорне море: кораблі відсутні.

Азовське море: кораблі відсутні.

За добу Керченською протокою в інтересах РФ пройшли:

До Чорного моря: 2 судна (1 – у напрямку Босфору).

До Азовського моря: 4 судна (жодне – з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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Інфографіка: Військово-Морські Сили / Телеграм

GLSDB повертаються в Україну: США готові до постачання

Високоточні боєприпаси GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), модернізовані для протидії російським системам РЕБ, готові до відновлення постачання в Україну зі США. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що постачання GLSDB відбудеться на тлі повідомлень про виснаження українських запасів ракет ATACMS.

Очікується, що GLSDB можуть з’явитися на полі бою найближчими днями, оскільки їх запаси вже перебувають у Європі. Один з учасників бойових дій повідомив, що востаннє українські військові застосовували цю зброю кілька місяців тому.

За даними Reuters, GLSDB були закуплені за часів адміністрації Джо Байдена в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI). Загалом США закупили для України нового озброєння та техніки на майже 33,2 млрд доларів у американських та союзних постачальників.