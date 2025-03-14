Внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Харків увечері 13 березня постраждали семеро людей, серед яких четверо дітей, дві жінки та чоловік.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Атака дронів на Харків: семеро постраждалих, серед них діти

Зафіксовано влучання в трьох районах міста: Основ’янському, Немишлянському та Новобаварському.

В Основ’янському районі було два влучання – падіння уламків на відкритій території (пошкоджено скління трьох приватних будинків) та пожежа в нежитловій споруді. Відомо про одного постраждалого.

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У Немишлянському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території.

А в Новобаварському районі було одне влучання – на відкритій території, інше – влучання БПЛА в дерево біля приватного будинку (пожежа). Постраждалих немає. Раніше повідомлялося про влучання уламків БПЛА в житловий будинок.

Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА в районі Харкова.

Безпілотники налетіли на Дніпро та область: є постраждалі

У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу вчора пошкоджено багатоповерхові будинки, поранено кількох людей.

Внаслідок російської повітряної атаки уранці у четвер, 13 березня, дістали поранення троє людей. Поранені жінки 52, 56 та 82 років. Всіх доправили у лікарню.

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У місті, за уточненою інформацією, пошкоджено багатоповерхівки. Вибито щонайменше 100 вікон. Зайнялися гаражі. Обстеження території продовжується.

Також внаслідок обстрілів в області було пошкоджено інфраструктуру в Самарівському районі. Там також зафіксовано займання. Крім того, знищено автомобіль, ще декілька – пошкоджено. Понівечено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, господарські споруди.

Російські війська вранці 12 березня завдали подвійного ракетного удару балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого загинула 47-річна жінка, яка їхала у тролейбусі, і щонайменше двоє людей отримали поранення.