Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, однак висунув умови, пише російська служба BBC.

Путін заявив, що згоден на припинення бойових дій

“Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але ця пропозиція має бути такою, яка б призвела до довгострокового миру і усунула першопричини війни”, – наголосив Путін.

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За його словами, американський президент Дональд Трамп не єдиний зі світових лідерів, хто приділяє увагу “конфлікту в Україні”, та перерахував лідерів усіх п’яти країн БРІКС.

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Путін додав, що Росія загалом підтримує припинення вогню на 30 діб, але є “нюанси”.

Одним із них він назвав “становище” української армії на Курщині, яке він описав як “оточення”. Путін зауважив, що є ще безліч інших нюансів, пов’язаних із припиненням бойових дій та контролю за цим, і їх потрібно детально обговорювати зі США.

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Російський лідер закцентував, що хоче гарантій, що під час перемир’я Україна не проводитиме мобілізацію та підготовку, а також не отримуватиме зброю, і це нібито має привести до довгострокового миру.

Водночас Путін не відкидає, що обговорить питання перемир’я з президентом США.

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Зеленський прокоментував мовчання Росії щодо пропозиції припинення вогню

Сьогодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до швидкого досягнення миру і виконання своєї частини роботи для цього, але Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію про припинення вогню.

Також обговорювалися гарантії безпеки, взаємодія з європейськими партнерами та подальші спільні кроки. Українська команда, за словами Президента, готова до подальшої конструктивної роботи з партнерами. Зеленський подякував Саудівській Аравії та Спадкоємному принцу за організацію переговорів.

Раніше Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами.