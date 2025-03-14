У ніч на 14 березня Росія зазнала атак безпілотників. У Туапсе (Краснодарський край) спалахнула пожежа на НПЗ, а в Москві, за заявою мера Сєргєя Собяніна, ППО нібито збила чотири дрони.

Про атаку на нафтопереробний завод у Туапсе повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ніч дронів у Росії: пожежа на НПЗ у Туапсе, збиття над Москвою

Місцеві жителі Туапсе повідомляли про близько десяти вибухів у районі НПЗ близько 02:55 (за місцевим часом). За даними ASTRA, загорівся один із резервуарів.

Advertisement

Фото: російський новинний Телеграм-канал ASTRA

Деякі місцеві жителі, яких цитує ASTRA, сумніваються, що причиною пожежі була атака дронів, стверджуючи, що “удар був занадто сильним”.

Очільник Туапсинського округу Сергій Бойко підтвердив пожежу на нафтобазі, але не назвав причину. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Більше по темі Найсучасніші винищувачі ВПС Франції патрулюють небезпечні райони Чорного моря Повітряна розвідка на південно-східному кордоні НАТО посилюється, причому Велика Британія вже давно очолює повітряні операції, а тепер до неї дедалі активніше долучається Франція.

Як зазначається, площа пожежі на НПЗ після атаки в Туапсе більша за 1 тисячу квадратних метрів.