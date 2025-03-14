У ніч на 14 березня Росія зазнала атак безпілотників. У Туапсе (Краснодарський край) спалахнула пожежа на НПЗ, а в Москві, за заявою мера Сєргєя Собяніна, ППО нібито збила чотири дрони.
Про атаку на нафтопереробний завод у Туапсе повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
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Ніч дронів у Росії: пожежа на НПЗ у Туапсе, збиття над Москвою
Місцеві жителі Туапсе повідомляли про близько десяти вибухів у районі НПЗ близько 02:55 (за місцевим часом). За даними ASTRA, загорівся один із резервуарів.
Деякі місцеві жителі, яких цитує ASTRA, сумніваються, що причиною пожежі була атака дронів, стверджуючи, що “удар був занадто сильним”.
Очільник Туапсинського округу Сергій Бойко підтвердив пожежу на нафтобазі, але не назвав причину. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
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Як зазначається, площа пожежі на НПЗ після атаки в Туапсе більша за 1 тисячу квадратних метрів.
У Москві, за словами Собяніна, ППО “відбила атаку чотирьох безпілотників”.
Російські Tелеграм-канали повідомляють про падіння уламків на житловий комплекс “Авангард” (захід Москви), багатоповерхівку на вулиці Лестева та котедж у селищі Росінтер-2 (Троїцький округ). У Росінтері-2 пошкоджено три автомобілі та квадроцикл.
Дрони ГУР вдарили по замаскованому виробництву дронів у Калузькій області
Вчора далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки МОУ (ГУР) напередодні ввечері завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області.
Наразі відомо, що першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах: “это просто ад какой-то”, “два хлопка ого какие были”, “бабахнуло по заводу”.
У ніч проти 13 березня Росія зазнала масованої атаки безпілотників. Пожежі виникли на двох об’єктах у Воронезькій і Ростовській областях, а також на промисловому підприємстві в Калузькій області.