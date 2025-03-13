Далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки МОУ (ГУР) напередодні ввечері завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області, повідомили джерела Kyiv Post в ГУР.

Наразі відомо, що першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах: “это просто ад какой-то”, “два хлопка ого какие были”, “бабахнуло по заводу”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Власне, пабліки Калуги разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в “будівлях промислового підприємства”.

Через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план “Ковёр” - скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.   

ЗСУ, СБУ та ГУР уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ
Більше по темі

ЗСУ, СБУ та ГУР уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ

Зафісковано влучання у Московський нафтопереробний завод.

Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт зв’язку та енергетики.

Масована атака дронів на Росію: пожежі, закриті аеропорти

Раніше сьогодні ми писали про те, що в ніч проти 13 березня Росія зазнала масованої атаки безпілотників.

Advertisement

Станом на ранок 13 березня російські медіа писали про пожежі, які виникли на двох об’єктах у Воронезькій і Ростовській областях, а також на промисловому підприємстві в Калузькій області.

У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, сталося загоряння на об’єкті інфраструктури (за даними ТГ-каналу Baza – газова інфраструктура). Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

У Ростовській області т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про пожежу на території промислового об’єкта в хуторі Калінінський Шолоховського району внаслідок падіння БПЛА.

У Калузькій області губернатор Владислав Шапша повідомив про пожежу в технічній будівлі промислового підприємства в Дзержинському районі (ліквідовано) та пошкодження вежі зв’язку і лінії електропостачання в Хвастовичському районі. Один співробітник підприємства отримав легкі поранення. Шапша заявив про “перехоплення та знищення” 25 БПЛА.

Advertisement

У Саратовській області губернатор Роман Бусаргін повідомив про пошкодження нежитлових об’єктів у Петровському районі внаслідок атаки БпЛА. 

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

ПОПУЛЯРНІ
Три дні на території ворога – неймовірна історія порятунку офіцера ГУР
Катерина Захарченко
бер. 3
Дрони влучили у мʼясокомбінат у Богодухові: загинули троє чоловіків
Київ Пост
бер. 8
Вночі ППО збила всі «шахеди» та керовану авіаційну ракету
Київ Пост
лип. 27, 2024
Рекордний постріл українського снайпера на 2069 м – інтерв’ю з “Лектором” з ГУР
Київ Пост
2д тому
Більше про Дрони
Генштаб підтвердив атаки на Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ РФ Росія
Генштаб підтвердив атаки на Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ РФ
Київ Пост
бер. 10
Міноборони закупить 4,5 млн FPV-дронів у 2025 році Дрони
Міноборони закупить 4,5 млн FPV-дронів у 2025 році
Київ Пост
бер. 10
Дрони ГУР атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод в РФ Росія
Дрони ГУР атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод в РФ
Тимур Дубовик
бер. 10
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня Зеленський
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня
Київ Пост
бер. 9
Читати далі
Дрони атакували промислові об’єкти в низці російських областей Росія
Дрони атакували промислові об’єкти в низці російських областей
Київ Пост
9г тому
В Україні створили дрон-носій, здатний нести на собі інші безпілотники Дрони
В Україні створили дрон-носій, здатний нести на собі інші безпілотники
Київ Пост
1д тому
ЗСУ, СБУ та ГУР уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ Росія
ЗСУ, СБУ та ГУР уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ
Київ Пост
2д тому
Понад 300 невідомих безпілотників вночі налетіли на Москву Росія
Понад 300 невідомих безпілотників вночі налетіли на Москву
Київ Пост
2д тому
" Попередній Лідер партії-переможця виборів у Гренландії відреагував на зазіхання Трампа
Далі » Через санкції Заходу в РФ зупиняється завод, важливий для «оборонки»