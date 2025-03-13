Далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки МОУ (ГУР) напередодні ввечері завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області, повідомили джерела Kyiv Post в ГУР.

Наразі відомо, що першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах: “это просто ад какой-то”, “два хлопка ого какие были”, “бабахнуло по заводу”.

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Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Власне, пабліки Калуги разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в “будівлях промислового підприємства”.

Через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план “Ковёр” - скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.

Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт зв’язку та енергетики.

Масована атака дронів на Росію: пожежі, закриті аеропорти

Раніше сьогодні ми писали про те, що в ніч проти 13 березня Росія зазнала масованої атаки безпілотників.

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Станом на ранок 13 березня російські медіа писали про пожежі, які виникли на двох об’єктах у Воронезькій і Ростовській областях, а також на промисловому підприємстві в Калузькій області.

У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, сталося загоряння на об’єкті інфраструктури (за даними ТГ-каналу Baza – газова інфраструктура). Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

У Ростовській області т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про пожежу на території промислового об’єкта в хуторі Калінінський Шолоховського району внаслідок падіння БПЛА.

У Калузькій області губернатор Владислав Шапша повідомив про пожежу в технічній будівлі промислового підприємства в Дзержинському районі (ліквідовано) та пошкодження вежі зв’язку і лінії електропостачання в Хвастовичському районі. Один співробітник підприємства отримав легкі поранення. Шапша заявив про “перехоплення та знищення” 25 БПЛА.

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У Саратовській області губернатор Роман Бусаргін повідомив про пошкодження нежитлових об’єктів у Петровському районі внаслідок атаки БпЛА.