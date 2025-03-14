Україна не розглядатиме відмову від членства в НАТО як частину можливої мирної угоди з Росією. Про це українська делегація повідомила США під час переговорів у Джидді, пише “Європейська правда”.

Переговори в Джидді: Україна не відмовиться від НАТО заради миру

Зустріч, як зазначає джерело, не була спрямована на узгодження “великої угоди”, але Україна окреслила свої “червоні лінії”. “Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного”, – повідомило джерело.

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Серед інших “червоних ліній” України:

Неприпустимість обмежень чисельності армії.

Неприпустимість заборон на участь у міжнародних організаціях (включно з ЄС і НАТО).

Відсутність у Росії права вето на вступ України до НАТО (цей пункт, за словами джерела, наголосив глава ОП Андрій Єрмак).

Також обговорювалися інші ключові позиції майбутніх переговорів.

Росія висунула США список умов для завершення війни в Україні

Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами.

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Президент США Дональд Трамп заявляв, що американські представники прямують до Росії, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

Водночас президент США зауважив, що його команда “отримала певні позитивні сигнали щодо припинення вогню” з російського боку.

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Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що США “матимуть контакт з росіянами”. США сподіваються на позитивну відповідь від Росії і рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії в Україні.