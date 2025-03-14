У середу Франція вперше відправила пару своїх найсучасніших винищувачів Rafale на патрулювання уздовж Чорного моря і близько до контрольованого Кремлем повітряного простору над Кримським півостровом і Краснодарським краєм Росії.

Dassault Rafale – це винищувач четвертого покоління плюс, призначений для повітряних боїв, наземних атак і розвідувальних місій.

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За даними відстеження польотів з відкритих джерел, з якими ознайомився Kyiv Post, місія двох французьких винищувачів з бортовими номерами FAF4220 і FAF4221 у четвер стала першим випадком, коли літаки виконували дальню розвідувальну місію в рамках дедалі агресивніших операцій НАТО з повітряної розвідки над Чорним морем на межі контрольованого Кремлем повітряного простору.

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Під час місії, яка тривала понад шість годин, два літаки Rafale B пролетіли близько 800 кілометрів в один бік над відкритим морем, пройшовши приблизно 120 кілометрів південніше Кримського півострова і досягнувши точки за 170 кілометрів від Новоросійська і Сочі в Краснодарському краї Росії, а потім змінили курс на Болгарію. Про це свідчать дані FlightRadar, з якими ознайомився Kyiv Post.

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Це був перший задокументований політ Rafales на таку відстань над Чорним морем. За даними з відкритих джерел, востаннє французькі ВПС використовували винищувачі Rafale для польотів у цьому регіоні 23 січня, але під час тієї місії Rafale залишалися над сушею і перебували на відстані понад 300 кілометрів від окупованого Росією Криму.

У середу французькі військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі, і про жодні зіткнення з російськими перехоплювачами чи наземними засобами оборони не повідомлялося. Російські військові літаки майже завжди літають з вимкненими трекерами. Літаки НАТО, які діють поблизу контрольованого Росією повітряного простору, зазвичай вмикають свої трекери, але не завжди.

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Скріншот з FlightRadar, який відстежує траєкторію польоту винищувача Dassault Rafale B ВПС Франції в середу над Чорним морем у зоні перехоплення поблизу російського повітряного простору. Найближчі російські винищувачі (Су-27 і Су-30) дислокуються на авіабазі Кримськ, приблизно за 30 км на північний схід від Новоросійська.

Під час місії Rafale у середу платформи відстеження польотів показали, що в повітряному просторі над південно-східною частиною Румунії блукав неідентифікований військовий літак, який летів на швидкості і висоті, характерних для літака дальньої розвідки. Українська військово-інформаційна платформа «Кримський вітер», посилаючись на місцеві джерела повітряного руху, повідомила, що літак був бортовою радіолокаційною платформою AWACS французьких ВПС.

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AWACS – сучасний літак повітряного спостереження, призначений для виявлення всього, що перебуває в повітряному просторі в радіусі сотень кілометрів. У місіях над водами Чорного моря НАТО майже завжди використовує його під прапором Люксембургу. Присутність AWACS під французьким прапором на південно-східному кордоні НАТО є щонайменше рідкісним і, можливо, безпрецедентним явищем. Дослідники Kyiv Post не знайшли жодних підтверджених фактів їхньої появи у відкритих джерелах за останні шість місяців. У четвер AWACS під люксембурзьким прапором був помічений над південно-східною частиною Румунії.

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Скріншот з FlightRadar, який відстежує траєкторію польоту винищувача Dassault Rafale B ВПС Франції в середу над Чорним морем у зоні перехоплення поблизу російського повітряного простору. Найближчі російські винищувачі (Су-27 і Су-30) дислокуються на авіабазі Кримськ, приблизно за 30 км на північний схід від Новоросійська.

Повітряні сили НАТО і раніше здійснювали польоти за маршрутом, яким у середу летіли два винищувачі Rafale, але дуже нечасто. Патрулі французьких ВПС на старіших винищувачах Mirage 2000, що стартували з Румунії 24 лютого, пролетіли через міжнародний повітряний простір більшу частину Чорного моря майже тим маршрутом, яким прямували Rafale.

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Тоді повідомлялося, що принаймні один із «Міражів» був оснащений електронним блоком ASTAC, призначеним для виявлення розташування берегових радарів протиповітряної оборони. У можливо пов’язаному інциденті українські дрони-камікадзе завдали удару по об’єкту ППО і двох нафтопереробних заводах на південному заході Росії менш ніж за дванадцять годин після того, як французькі «Міражі» покинули повітряний простір над Чорним морем.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Королівські військово-повітряні сили Великої Британії стали найактивнішим оператором бойових літаків Атлантичного альянсу над західним узбережжям Чорного моря. Розвідувальна операція ВПС у цьому повітряному просторі, що відбулася 12 лютого і була помітна цивільним повітряним трекерам, включала літак радіоелектронного підслуховування Boeing RC-135W Rivet Joint, який вилетів із британського Воддінгтона і пролетів приблизно за 200 кілометрів від Криму в супроводі пари винищувачів RAF Eurofighter Typhoon FGR.4, що піднялися в повітря з Румунії.

Російські державні ЗМІ та військові блогери вже давно звинувачують НАТО в тому, що літаки-розвідники у супроводі винищувачів наближаються до межі контрольованого Росією повітряного простору, а потім передають дані цілевказання українським безпілотникам дальнього радіусу дії. Речники НАТО підтвердили, що Альянс ділиться з Україною оборонною інформацією, але не підтвердили здійснення спеціальних розвідувальних місій для пошуку цілей у Росії та окупованому нею Криму для ударів українських безпілотників.

Минулого тижня українські безпілотники дальнього радіусу дії неодноразово уражали численні цілі в Росії. За винятком нафтопереробного заводу поблизу Ростова (удари по якому були завдані 9 і 11 березня), усі цілі знаходилися в центральній частині Росії – далеко від Чорного моря і маршрутів, якими літають розвідувальні літаки НАТО.