У четвер, 13 березня, представники оборонних відомств Ірану і Білорусі зустрілися з метою поглиблення військової співпраці – можливо, у сфері виробництва безпілотників.

Зустріч відбулася в невстановленому місці того ж дня, коли білоруський лідер Олександр Лукашенко на спільній прес-конференції в Москві з російським лідером Владіміром Путіним заявив, що Білорусь налагодить виробництво безпілотників, хоча й не вказав конкретні терміни.

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За повідомленням іранського державного інформаційного агентства, міністр оборони Ірану Амір Насирзаде зустрівся з головою Державного комітету військової промисловості Білорусі Дмитром Пантусом. Обидві сторони «підкреслили важливість розвитку оборонно-промислового співробітництва, розглянули хід виконання раніше укладених угод між двома країнами в галузі оборони і промисловості».

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Насирзаде «заявив про готовність до поглиблення співпраці і передачі передових технологій», а Пантус «наголосив на необхідності прискорення реалізації спільних проєктів і розвитку кооперації в галузі виробництва військової техніки і сучасних технологій», – йдеться в повідомленні.

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Улюблена зброя Москви

Москва використовує іранські дрони-камікадзе Shahed проти України від початку свого вторгнення у 2022 році. Відносно низька вартість цих безпілотників у порівнянні з вартістю ракет була однією з причин того, що Москва обрала їх основним засобом для завдання дальніх ударів по Україні, особливо по її інфраструктурі.

Спочатку ці безпілотники постачав Іран, а згодом Росія налагодила внутрішнє виробництво в Татарстані, випускаючи вітчизняний варіант під назвою «Герань».

Україна завдала успішного удару по заводу з виробництва безпілотників у Татарстані, але навряд чи атакуватиме такий завод у Білорусі, побоюючись втягнути Мінськ у війну.

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Заплановане виробництво безпілотників у Білорусі

На спільній пресконференції в четвер Лукашенко заявив, що Білорусь отримала від Москви благословення і допомогу на створення власного виробництва безпілотників.

«Нещодавно у нас був [міністр економічного розвитку Росії] Максим Решетніков зі зразками безпілотників. Було багато фахівців, в Білорусі вони показали, якого рівня досягла Росія в цьому плані. І ми домовилися, Владімір Владімірович схвалив будівництво ще одного заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів», – сказав Лукашенко.

Раніше цього місяця він сигналізував про свою готовність розмістити в своїй країні російське виробництво безпілотників потужністю до 100 000 одиниць на рік.

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«Мы готові на те, щоб збудувати завод. Гарантуємо: так у Росії ви не збудуєте, як тут, – сказав Лукашенко, якого цитує російська державна агенція ТАСС. – У нас роблять і літаки, і вертольоти для сільського господарства. Їх показували на виставці. От усе це подивимося. Так що готуйтеся».

Тим не менш, наразі немає ніякої конкретики щодо запланованого виробництва – терміни, типи і моделі безпілотників, які будуть вироблятися – все залишається незрозумілим.

Але якщо Білорусь вироблятиме для російських військ зброю, яка буде використовуватися в Україні, це, ймовірно, стане загрозою для України, особливо з огляду на те, як Москва використовувала Білорусь як стартовий майданчик для свого вторгнення в 2022 році.

Чи буде Росія запускати безпілотники безпосередньо з Білорусі? Чи спочатку їх перевезуть до Росії? А як щодо сусідів Білорусі в НАТО? Чи може Україна атакувати ці заводи? Що тоді станеться? Чи допоможе Іран Білорусі у виробництві безпілотників?

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Зараз занадто рано відповідати на ці питання з наявною інформацією, але, враховуючи, що Мінськ і Москва також ратифікували в четвер пакт про взаємну оборону, рішення Білорусі розмістити у себе виробництво безпілотників для Москви, швидше за все, матиме глибокі наслідки для безпеки в регіоні.