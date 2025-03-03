Цього року Україна отримає 26 машин для розмінування GCS в межах проєкту, що фінансується міжнародними партнерами, включаючи уряди Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Литви, а також платформу United24.

Про це повідомило міністерство оборони України.

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Машина GCS-200 для ЗСУ - що відомо

Представники Міноборони України відвідали у Німеччині виробничі потужності швейцарсько-німецького підприємства Global Clearance Solutions, яке займається розробкою та випробуваннями машин розмінування GCS. Візит відбувся на запрошення керівництва української філії цієї компанії.

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У різних регіонах України працюють 62 машини механізованого розмінування GCS-200.

Безпілотна багатоцільова платформа GCS-200, зразки якої торік партнери передали одній з військових частин Командування сил підтримки ЗСУ, має низку модифікацій.

Як гусенична машина, вона дуже маневрена і може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно в чотири метри.

Своєю чергою полковник Євгеній Зубаревський, начальник відділу організації заходів протимінної діяльності наголосив, що використання машин механізованого розмінування зменшує ризики для сапера та пришвидшує процеси очищення земель.

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«Компанія Global Clearance Solutions є одним зі світових лідерів у виробництві роботизованих комплексів для розмінування, техніка якої є в складі підрозділів Збройних cил України, Держспецтрансслужби, ДСНС та Національної поліції. Вона активно застосовується при розмінуванні території України. Це надійні сучасні комплекси, що показали свою ефективність при виконанні робіт», - зауважив він.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на 2025 рік.

Фінансова допомога Україні від партнерів: