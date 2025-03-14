Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в Україні формується національна команда, яка розробляє алгоритм контролю за дотриманням режиму припинення вогню – на випадок згоди Росії на таку пропозицію.

Про це він заявив 14 березня на спільному брифінгу з главою МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

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Україна готується до можливого перемир’я з РФ: заява Сибіги

Сибіга назвав створення такого алгоритму “складним завданням” через протяжність лінії фронту (понад 1300 км).

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Він також нагадав про “негативний досвід” Мінських угод, коли Росія 25 разів порушувала перемир’я.

“Для уникнення можливих провокацій з російського боку потрібно бути готовими”, – наголосив міністр.

Дональд Трамп заявив про “дуже продуктивні” дискусії з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів “дуже хорошу і продуктивну розмову” з російським президентом Владіміром Путіним 13 березня.

Наразі Кремль ще не верифікував телефонної розмови Путіна і Трампа.

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, однак висунув умови.

За його словами, американський президент Дональд Трамп не єдиний зі світових лідерів, хто приділяє увагу “конфлікту в Україні”, та перерахував лідерів усіх п’яти країн БРІКС.