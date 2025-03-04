3 березня Повітряні сили Збройні Сили України (ЗСУ) завдали високоточного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ у Курській області РФ.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Удар по Курській області - подробиці

У результаті атаки ворожі бліндажі та вогневі позиції перетворені на руїни, а близько 30 окупантів більше не зможуть воювати проти України.

З цієї позиції ворог планував та здійснював атаки, включаючи запуски FPV-дронів по українських військових.

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Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури.

Удари ЗСУ по російських командних пунктах

3 березня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту російських окупантів у населеному пункті Калініна Донецької області.

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