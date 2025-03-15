У Кривому Розі завершилася аварійно-рятувальна операція на місці ракетного удару.
Натепер відомо про 14 постраждалих. Серед них дві дитини.
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Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Удар по Кривому Рогу 14 березня
Російські війська вдарили по місту у п’ятницю ввечері.
Атакували житловий квартал.
Зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.
Пошкоджена інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, а також 2 навчальні та спортивний заклади.
Побиті магазини, аптека, салон краси, кав’ярня, авто.
РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Росія атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Внаслідок ворожого обстрілу частина залізничних ділянок була знеструмлена. Для безперебійного руху поїздів Укрзалізниця вивела на пошкоджені ділянки резервні тепловози.
Обстріли України день за днем 03-15-2025
У компанії кажуть, що затримки поїздів мінімальні та попереджають про можливі зміни у русі приміських поїздів.