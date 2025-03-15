У Кривому Розі завершилася аварійно-рятувальна операція на місці ракетного удару. 

Натепер відомо про 14 постраждалих. Серед них дві дитини.

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Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Удар по Кривому Рогу 14 березня

Російські війська вдарили по місту у п’ятницю ввечері.

Атакували житловий квартал. 

Зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. 

Пошкоджена інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, а також 2 навчальні та спортивний заклади. 

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Побиті магазини, аптека, салон краси, кав’ярня, авто.

РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Росія атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Про це повідомили в Укрзалізниці. 

Внаслідок ворожого обстрілу частина залізничних ділянок була знеструмлена. Для безперебійного руху поїздів Укрзалізниця вивела на пошкоджені ділянки резервні тепловози.

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Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

У компанії кажуть, що затримки поїздів мінімальні та попереджають про можливі зміни у русі приміських поїздів.

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