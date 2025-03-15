Пошкоджена інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, а також 2 навчальні та спортивний заклади.

Російські війська вдарили по місту у п’ятницю ввечері.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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Натепер відомо про 14 постраждалих. Серед них дві дитини.

У Кривому Розі завершилася аварійно-рятувальна операція на місці ракетного удару.

РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Росія атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Внаслідок ворожого обстрілу частина залізничних ділянок була знеструмлена. Для безперебійного руху поїздів Укрзалізниця вивела на пошкоджені ділянки резервні тепловози.

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У компанії кажуть, що затримки поїздів мінімальні та попереджають про можливі зміни у русі приміських поїздів.