У ніч на 15 березня війська РФ атакували Україну безпілотниками та балістикою.

Окупанти запустили дві ракети Іскандер-М з території Курської області та 178 дронів з різних напрямків. Це, традиційно, Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Про це відзвітували в Повітряних силах.

Нічна атака 15 березня: скільки дронів збила ППО

Станом на ранок українські військові збили 130 ударних дронів та БпЛА інших типів.

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Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у 14 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

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Наслідки нічної атаки

Внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі постраждало 14 людей. Серед них дві дитини. Російські війська вдарили по місту у п’ятницю ввечері. Зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. Пошкоджена інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, 2 навчальні та спортивний заклади.

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Внаслідок атаки дронів в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та легковий автомобіль. У передмісті пошкоджена будівля приватного підприємства.

За даними обласної влади, в Одесі постраждала 61-річна жінка. Її госпіталізували.

У Чорноморську поранений 53-річний чоловік.