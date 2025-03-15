У ніч на 15 березня війська РФ атакували Україну безпілотниками та балістикою. 

Окупанти запустили дві ракети Іскандер-М з території Курської області та 178 дронів з різних напрямків. Це, традиційно, Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це відзвітували в Повітряних силах. 

Нічна атака 15 березня: скільки дронів збила ППО

Станом на ранок українські військові збили 130 ударних дронів та БпЛА інших типів. 

Advertisement

Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у 14 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Обстріли України день за днем 03-15-2025
Більше по темі

Обстріли України день за днем 03-15-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Наслідки нічної атаки 

Внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі постраждало 14 людей. Серед них дві дитини. Російські війська вдарили по місту у п’ятницю ввечері. Зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. Пошкоджена інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, 2 навчальні та спортивний заклади. 

Advertisement

Внаслідок атаки дронів в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та легковий автомобіль. У передмісті пошкоджена будівля приватного підприємства.

За даними обласної влади, в Одесі постраждала 61-річна жінка. Її госпіталізували. 

У Чорноморську поранений 53-річний чоловік. 

У Богодухові на Харківщині два ворожі дрони влучили в дах будівлі навчального закладу. Виникла пожежа. Про це повідомили в ОВА. Попередньо пошкоджено два десятки приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів. Постраждали 3 жінки та чоловік. 

Advertisement

Внаслідок вибуху російського ударного безпілотника в одному з мікрорайонів Чернігова пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та близько десяти автівок на стоянці. 

У Білоцерківському районі на Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 7 приватних будинків. В будівлях вибиті вікна. В ОВА зазначають, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. 

У небі над Сумщиною наші зенітники збили 22 ворожих БпЛА типу «шахед».

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Зв’язані руки? До яких наслідків може призвести заборона Трампа на обмін розвідданими
Сергій Костеж
бер. 8
Міноборони закупить 4,5 млн FPV-дронів у 2025 році
Київ Пост
бер. 10
Вночі ППО збила всі «шахеди» та керовану авіаційну ракету
Київ Пост
лип. 27, 2024
Сили РФ скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку: є поранені
Київ Пост
бер. 8
Більше про Ракетні обстріли
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня Зеленський
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня
Київ Пост
бер. 9
У Кривому Розі зросла кількість загиблих через удар 5 березня Ракетні обстріли
У Кривому Розі зросла кількість загиблих через удар 5 березня
Київ Пост
бер. 9
Зв’язані руки? До яких наслідків може призвести заборона Трампа на обмін розвідданими ЕКСКЛЮЗИВ США
Зв’язані руки? До яких наслідків може призвести заборона Трампа на обмін розвідданими
Сергій Костеж
бер. 8
Росіяни вдарили по Добропіллю на Донеччині: 11 загиблих Ракетні обстріли
Росіяни вдарили по Добропіллю на Донеччині: 11 загиблих
Київ Пост
бер. 8
Читати далі
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях Одеса
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях
Київ Пост
3г тому
Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих Ракетні обстріли
Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих
Київ Пост
5г тому
Обстріли України день за днем 03-15-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-15-2025
Київ Пост
13г тому
Дрони СБУ налетіли на газокомпресорні станції та склад ракет С-300/С-400 в РФ Росія
Дрони СБУ налетіли на газокомпресорні станції та склад ракет С-300/С-400 в РФ
Катерина Захарченко
1д тому
" Попередній Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих
Далі » Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях