У ніч на 15 березня війська РФ атакували Україну безпілотниками та балістикою.
Окупанти запустили дві ракети Іскандер-М з території Курської області та 178 дронів з різних напрямків. Це, традиційно, Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.
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Про це відзвітували в Повітряних силах.
Нічна атака 15 березня: скільки дронів збила ППО
Станом на ранок українські військові збили 130 ударних дронів та БпЛА інших типів.
Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Протиповітряна оборона працювала у 14 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській.
Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
Обстріли України день за днем 03-15-2025
Наслідки нічної атаки
Внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі постраждало 14 людей. Серед них дві дитини. Російські війська вдарили по місту у п’ятницю ввечері. Зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. Пошкоджена інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, 2 навчальні та спортивний заклади.
Внаслідок атаки дронів в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та легковий автомобіль. У передмісті пошкоджена будівля приватного підприємства.
За даними обласної влади, в Одесі постраждала 61-річна жінка. Її госпіталізували.
У Чорноморську поранений 53-річний чоловік.
У Богодухові на Харківщині два ворожі дрони влучили в дах будівлі навчального закладу. Виникла пожежа. Про це повідомили в ОВА. Попередньо пошкоджено два десятки приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів. Постраждали 3 жінки та чоловік.
Внаслідок вибуху російського ударного безпілотника в одному з мікрорайонів Чернігова пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та близько десяти автівок на стоянці.
У Білоцерківському районі на Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 7 приватних будинків. В будівлях вибиті вікна. В ОВА зазначають, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
У небі над Сумщиною наші зенітники збили 22 ворожих БпЛА типу «шахед».