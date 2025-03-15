Президент Росії Володимир Путін відмовляється від припинення вогню та переговорів про завершення війни.

Так вважають аналітики ISW, посилаючись на заяви росіян після зустрічі Путіна зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня.

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Позиція Путіна щодо припинення вогню

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін «підтримує позицію Трампа щодо врегулювання в Україні», але є «питання, на які потрібно відповісти разом».

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Фахівці ISW вважають, що російський президент хоче затягнути переговорний процес. А у разі погодження на тимчасове перемир’я, використати його для переозброєння.

«Нещодавні заклики Путіна до прямої телефонної розмови з Трампом є лише останнім кроком Путіна, спрямованим на те, щоб позиціонувати Росію і США як рівних на світовій арені. Російські інсайдерські джерела нещодавно заявили, що Путін прагне затягнути переговори про можливе тимчасове припинення вогню, і нещодавні публічні заяви Путіна узгоджуються з цими інсайдерськими заявами», - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Більше по темі МЗС Данії дорікнуло Трампу міжнародним правом після заяв про анексію Гренландії Раніше американський лідер не виключив можливість використання військового або економічного примусу для завоювання Панамського каналу й Гренландії.

За даними американської розвідки, Путін відданий своїй ідеї захопити Україну. Це узгоджується з довгостроковими оцінками ISW щодо його стратегічних цілей РФ.

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The Washington Post, посилаючись на засекречені документи розвідки США, повідомило, що Москва й надалі хоче встановити контроль над Україною.

30-денне перемир’я між Україною та Росією

Президент Володимир Зеленський вважає, що тридцятиденне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги Росії. На думку українського лідера, Путін робить усе, аби дипломатія зазнала невдачі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Київ формує національну команду, яка розроблятиме алгоритм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, у випадку згоди РФ на таку пропозицію.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва підтримує ідею припинення бойових дій в Україні. Однак висунув умови. Зокрема, хоче гарантій, що під час перемир’я Україна не проводитиме мобілізацію та не отримуватиме зброю.