Українські військові продовжують операцію у визначених районах Курської області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Операція ЗСУ в Курській області триває

«Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно», - сказав президент, коментуючи операцію ЗСУ в Курській області.

За словами президента, завдяки діям Сил оборони на Курщині вдалося відтягнути значну кількість російських військових з інших напрямків.

Advertisement

«Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», - запевнив президент.

РФ накопичує сили на східному кордоні

Водночас росіяни накопичують війська біля східного кордону України.

Це може свідчити про плани Росії вдарити по Сумщині.

«Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі», - зазначив Зеленський.

Більше по темі Путін хоче затягнути переговори: аналіз ISW щодо можливого перемир’я На думку аналітиків, Кремль відмовляється від припинення вогню та переговорів про завершення війни.

Він каже, що РФ затягує війну. Київ, у свою чергу, готовий надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.