Українські військові продовжують операцію у визначених районах Курської області

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

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Операція ЗСУ в Курській області триває

«Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно», - сказав президент, коментуючи операцію ЗСУ в Курській області. 

За словами президента, завдяки діям Сил оборони на Курщині вдалося відтягнути значну кількість російських військових з інших напрямків.

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«Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», - запевнив президент. 

РФ накопичує сили на східному кордоні

Водночас росіяни накопичують війська біля східного кордону України.

Це може свідчити про плани Росії вдарити по Сумщині. 

«Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі», - зазначив Зеленський.

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На думку аналітиків, Кремль відмовляється від припинення вогню та переговорів про завершення війни.

Він каже, що РФ затягує війну. Київ, у свою чергу, готовий надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.

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