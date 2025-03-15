Українські військові продовжують операцію у визначених районах Курської області.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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Операція ЗСУ в Курській області триває
«Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно», - сказав президент, коментуючи операцію ЗСУ в Курській області.
За словами президента, завдяки діям Сил оборони на Курщині вдалося відтягнути значну кількість російських військових з інших напрямків.
«Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», - запевнив президент.
РФ накопичує сили на східному кордоні
Водночас росіяни накопичують війська біля східного кордону України.
Це може свідчити про плани Росії вдарити по Сумщині.
«Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі», - зазначив Зеленський.
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Він каже, що РФ затягує війну. Київ, у свою чергу, готовий надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.